“Gắn kết chiến lược” về chính trị là trụ cột, định hướng tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào

Bài viết trên báo Pasaxon khẳng định “gắn kết chiến lược” trong quan hệ chính trị là trụ cột, đóng vai trò định hướng tổng thể quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Bài viết cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân từ ngày 26-27/1 vừa qua, lãnh đạo hai nước Lào-Việt Nam đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 10 tỷ USD; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khả năng áp dụng các mô hình đào tạo linh hoạt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư hai nước Việt Nam-Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam hết sức trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Lào. Điều này thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước cũng như cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đối với Việt Nam, minh chứng cho tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào.

Tại các cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith với các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam, hai bên khẳng định mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển toàn diện và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên tiếp tục xác định “gắn kết chiến lược” trong quan hệ chính trị là trụ cột, đóng vai trò định hướng tổng thể quan hệ hợp tác song phương.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng đồng chí Tô Lâm tiếp tục được sự tin tưởng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển, là tài sản vô giá của hai dân tộc để tiếp tục truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Bài viết kết luận, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Việt Nam, góp phần nâng cấp quan hệ và xác định phương hướng hợp tác toàn diện, hiệu quả và phù hợp giữa hai nước Lào và Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới./.