Gần dân, sát dân, hiểu dân qua mô hình “Buổi sáng với nhân dân” ở Nha Bích

Chủ tịch UBND xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái (đầu tiên, bên phải) lắng nghe kiến nghị của người dân. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN



Tại xã Nha Bích, thông qua mô hình này, UBND xã đã nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân và sự phát triển bền vững của địa phương. Mô hình còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường tính công khai, minh bạch, gần gũi giữa chính quyền và nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bảo đảm việc tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tạo môi trường dân chủ, thân thiện, cởi mở.



Có mặt từ sớm tại UBND xã để tham gia mô hình "Buổi sáng với nhân dân", bà Thị Nheng ngụ tại ấp Minh Lập 2 đã kiến nghị với lãnh đạo xã quan tâm bảo tồn phong tục tập quán của đồng bào dân tộc S’tiêng như đan đát, dệt thổ cẩm…bởi những nghề thủ công truyền thống này đang có nguy cơ mai một. Bà Thị Nheng cũng nêu trường hợp một số trẻ còn khó khăn do ba mẹ bỏ đi hoặc ba mẹ mất nhưng chưa được đưa vào diện hộ nghèo, bà kiến nghị lãnh đạo xã có giải pháp như mô hình “Mẹ đỡ đầu” để giúp đỡ các cháu có điều kiện phát triển tốt hơn. So với trước đây, người dân muốn có ý kiến thì phải thông qua tiếp xúc cử tri. Còn chính quyền địa phương hai cấp như bây giờ rất là thuận tiện, người dân đến gặp trao đổi và giải quyết trực tiếp công việc cần thiết với lãnh đạo xã, cái nào giải quyết ngay được là xã sẽ giải quyết trực tiếp luôn, bà Nheng thông tin.





Ông Điểu Đép, ấp Minh Lập 2, nêu ý kiến, nguyện vọng tới lãnh đạo xã Nha Bích. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Ông Điểu Đép ở ấp Minh Lập 2 rất mừng, phấn khởi và hoan nghênh khi mô hình "Buổi sáng với nhân dân" được triển khai. Ông chia sẻ, mô hình này đã tạo điều kiện để người dân đến phản ánh trực tiếp ý kiến, vướng mắc liên quan đến đời sống, các vấn đề dân sinh đến lãnh đạo xã. Ông hy vọng mô hình này sẽ được triển khai lâu dài.



Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Minh Lập 2 Trần Văn Nhân thông tin, đến với mô hình này, Ban điều hành ấp và người dân ấp Minh Lập 2 đã nêu nhiều ý kiến về đời sống và các công trình phúc lợi đến lãnh đạo xã. Lãnh đạo xã đã tiếp thu, quan tâm và trả lời cụ thể, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Ông thấy mô hình này rất thân thiện, gần gũi, thuận tiện cho người dân. Các ý kiến được lãnh đạo xã và các phòng, ban chuyên môn trực tiếp giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết cụ thể. Ông cũng hy vọng và mong muốn mô hình này sẽ được phát huy nhiều hơn nữa.



Theo Chủ tịch UBND xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái, trước đây, các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Hiện nay, việc chuyển đổi cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra thay đổi lớn trong quy trình vận hành nhưng không tránh khỏi vướng mắc phát sinh trong giai đoạn đầu triển khai. Để chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời vướng mắc của người dân, mô hình “Buổi sáng với nhân dân” đã được triển khai. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, tạo không gian đối thoại trực tiếp để lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ngay từ cơ sở.



Mô hình diễn ra định kỳ vào sáng thứ Ba hằng tuần, từ 7-8 giờ tại khuôn viên UBND xã. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đại diện các phòng, ban… có liên quan cùng tham dự để phối hợp giải quyết, trả lời ngay vấn đề thuộc thẩm quyền.



Công tác phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp được thực hiện một cách kịp thời, chặt chẽ và minh bạch. Các đơn, thư được rà soát kỹ để xác định thẩm quyền giải quyết, mức độ khẩn cấp và tính chất vụ việc. Những vụ việc thuộc thẩm quyền được chuyển đến cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý; nội dung vượt thẩm quyền thì hướng dẫn người dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Quá trình xử lý được theo dõi, đôn đốc thường xuyên, đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân được xem xét, trả lời thỏa đáng, góp phần nâng cao hiệu quả, tính thực chất.



Chủ tịch UBND xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái nêu rõ, để mô hình “Buổi sáng với nhân dân” đi vào thực chất và hoạt động hiệu quả, UBND xã đã triển khai đồng bộ hoạt động tuyên truyền thông qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa và các quy định thực hiện mô hình, hướng dẫn chuẩn bị nội dung trao đổi, đối thoại với nhân dân.



Trong cộng đồng, xã sử dụng hệ thống truyền thanh xã, pano, khẩu hiệu, bảng tin công cộng, mạng xã hội, gặp gỡ dân cư để giới thiệu về mô hình, tạo sự đồng thuận, khuyến khích nhân dân tham gia, nêu ý kiến phản ánh, kiến nghị. Xã Nha Bích tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng đối thoại, tiếp nhận phản ánh và giải quyết kiến nghị cho cán bộ, công chức, viên chức xã, ấp và đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo triển khai mô hình hiệu quả, công khai, minh bạch. Địa phương còn thu thập ý kiến phản hồi của nhân dân sau mỗi buổi sáng đối thoại để điều chỉnh nội dung tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo mô hình ngày càng gần dân, sát dân và phục vụ thiết thực lợi ích cộng đồng./.