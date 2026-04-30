Gắn công tác lịch sử quân sự với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị trong 10 năm qua, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc hiện đại hóa công tác lịch sử. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và xây dựng thư viện điện tử không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp để bảo tồn những di sản tinh thần của quân đội.



Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 984; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác lịch sử quân sự; hoàn thành 100% việc biên soạn lịch sử truyền thống ở các đơn vị cơ sở trong năm 2026; thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu lịch sử phục vụ các mặt công tác, gắn công tác lịch sử quân sự với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.



Trong suốt một thập kỷ qua, Nghị quyết 984 đã được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố cụ thể hóa thành những hành động thiết thực, đưa lịch sử thoát khỏi những con số khô khan để trở thành "vũ khí" sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Các đơn vị đã tổ chức thành công 215 buổi tuyên truyền cho hơn 8.700 lượt cán bộ, chiến sĩ thông qua các hình thức như, giao lưu nhân chứng hay tham quan di tích, qua đó, tạo nên một sợi dây kết nối bền chặt giữa các thế hệ.



Công tác đã góp phần bồi đắp niềm tin và ý chí quyết tâm, giúp mỗi chiến sĩ hiểu rõ truyền thống hào hùng của đơn vị, tạo thêm động lực tự thân để vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền.

Điểm sáng nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết chính là tính khoa học và khách quan trong công tác biên soạn. Với 6/7 đơn vị trực thuộc đã xuất bản công trình lịch sử, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ thành công trong việc hệ thống hóa các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn chiến đấu và xây dựng lực lượng.



Những tư liệu quý giá này, bao gồm 38 nguồn thông tin và 13 sự kiện lịch sử quan trọng được thu thập từ các cựu chiến binh, không chỉ có giá trị lưu trữ mà còn là "cẩm nang" để đơn vị tổng kết thực tiễn, áp dụng vào chiến lược bảo vệ an ninh biên giới hiện nay. Điều này cho thấy Nghị quyết 984 đã tạo ra một nền tảng dữ liệu vững chắc, giúp lãnh đạo chỉ huy có cái nhìn xuyên suốt để đưa ra các quyết sách phù hợp với đặc điểm địa bàn.



Việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 984 góp phần giúp Bộ đội Biên phòng thành phố đúc kết những bài học lịch sử giá trị, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới./.