Gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư tỉnh uỷ Đồng Tháp, trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN



Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp thông tin trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp nhận thức rõ trách nhiệm, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân. Đơn vị đã chiến đấu bảo vệ biên giới trong mọi tình huống, tham gia tháo gỡ hàng ngàn quả mìn, giải phóng hàng trăm hecta đất để đưa người dân về sản xuất, xây dựng đời sống nhân dân vùng biên giới ổn định.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp vẫn quyết tâm giữ vững tinh thần tự lực, tự cường, vừa hoạt động vừa xây dựng, trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu; luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện, thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và đoàn thể; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân trên địa bàn các xã, phường khu vực biên giới. Đơn vị cũng chủ động xây dựng phương án kế hoạch, ứng phó có hiệu quả các tình huống trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh làm tốt việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.





Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phát biểu. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nêu rõ, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở khu vực biên giới, trong đó nhiều mô hình, phong trào có ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn sâu sắc… góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống nhân dân khu vực biên giới.



Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, luyện tập thuần thục phương án tác chiến, bảo vệ biên giới, vùng biển, tác chiến khu vực phòng thủ; duy trì tốt các cơ chế phối hợp với các lực lượng. Đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động của thế lực thù địch, ngăn chặn, xử lý hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; tăng cường thế trận lòng dân và nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.



Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, 50 năm là một chặng đường dài xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp. Những chiến công và thành tích của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Biên phòng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trân trọng, ghi nhớ. Lịch sử truyền thống của lực lượng Biên phòng luôn gắn liền với lịch sử và truyền thống của quê hương Đồng Tháp trung dũng, kiên cường. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, toàn diện, thực sự là nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới biển, đất liền.../.