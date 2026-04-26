Gần 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự Giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026

Các vận động viên xuất phát tranh tài các cự ly 5 và 10km. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Ngày 26/4, tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21, thu hút gần 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Giải diễn ra trong hai ngày 25-26/4 (ngày thi đấu chính thức 26/4) với các cự ly 5km, 10km và 21km, xuất phát và về đích tại Công viên Biển Đông. Đây là một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2026 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phát động với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và Thể thao: Sẵn sàng đổi mới”.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Phạm Thị Kim Oanh nhấn mạnh, thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn là một ngành công nghiệp có giá trị, trong đó sở hữu trí tuệ giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ và phát triển các sản phẩm, thương hiệu và nội dung. Thông qua giải chạy, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ban Tổ chức trao thưởng cho các vận động viên nam đoạt giải ở cự ly 10km. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, lựa chọn Đà Nẵng làm điểm khởi đầu, AirAsia RedRun 2026 đã tạo dấu ấn là sự kiện thể thao - văn hóa - du lịch quy mô, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Sau các nội dung thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên xuất sắc. Ở cự ly 21km, vận động viên Trịnh Minh Tâm giành giải Nhất nam với thành tích 1 giờ 14 phút 02 giây, vận động viên Lê Thị Lam giành giải Nhất nữ với thành tích 1 giờ 21 phút 54 giây. Ở cự ly 10km, vận động viên Trần Bá Cường với thành tích 33 phút 29 giây và vận động viên Bùi Thị Ngân với thành tích 38 phút 23 giây lần lượt giành giải Nhất nam và nữ. Ở cự ly 5km, giải Nhất thuộc về các vận động viên Mai Quý Phong (nam) và Lê Thị Tuyết (nữ).