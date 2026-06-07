Gần 800 vận động viên tham gia Giải bơi vượt biển Lý Sơn

Các vận động viên bơi từ đảo lớn qua đảo bé. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn cho biết, giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao hấp dẫn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Lý Sơn; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch biển đảo, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước. Đây là cầu nối lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ và lòng hiếu khách của người dân địa phương đến với bạn bè quốc tế.

Tại giải năm nay, các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 cự ly gồm: 5km, 2km và 1km. Trong đó, nội dung thử thách nhất là cự ly 5km có lộ trình xuất phát từ Thạch Cổng Tò Vò (đảo Lớn) đến bãi dừa Hòn Đụn (đảo bé An Bình). Các cự ly 1km và 2km được tổ chức thi đấu tại khu vực đảo Bé. Theo Ban tổ chức, giải đấu quy tụ nhiều thế hệ đam mê thể thao, trong đó, vận động viên lớn tuổi nhất sinh năm 1953 và vận động viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2017.

1 vận động viên vui mừng khi cán đích. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, các vận động viên và du khách còn được trải nghiệm mùa du lịch biển Lý Sơn với những nét văn hóa bản địa độc đáo, thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương và chiêm ngưỡng các vách đá trầm tích triệu năm bên làn nước biển xanh trong.

Sau những màn tranh tài quyết liệt trên cung đường bơi giữa biển trời Lý Sơn, các vận động viên xuất sắc nhất đã cán đích đầu tiên. Kết quả chung cuộc, giải Nhất cự ly 5km thuộc về vận động viên Hoàng Văn Hải, giải Nhất cự ly 2km thuộc về vận động viên Võ Trí Trung và giải Nhất cự ly 1km thuộc về vận động viên Nguyễn Trần Mai Phương.

Bên cạnh giải thưởng cá nhân, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng ở hạng mục đồng đội và giải thưởng theo từng lứa tuổi cho vận động viên có thành tích xuất sắc./.