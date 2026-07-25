Gần 7.000 người có công được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Khu vực khám sức khỏe tổng quát cho người có công với cách mạng. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Các hoạt động được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương như xã Trung Ngãi, xã Càng Long, xã An Trường, phường Duyên Hải... Theo đó, ngành y tế phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện tuyến trên tổ chức khám tổng quát; khám, siêu âm tầm soát bệnh ngoại tiêu hóa, ngoại niệu; khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí; tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 7.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách.



Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, chương trình thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo sức khỏe người có công và gia đình chính sách. Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh, ngành y tế chỉ đạo các đơn vị bố trí đầy đủ nhân lực hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong suốt quá trình khám, tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn chu đáo, phát hiện sớm các bệnh lý để điều trị kịp thời. Tại các điểm khám còn hỗ trợ người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử và phần mềm "Bác sĩ cho mọi nhà" để người dân có thể tự theo dõi tình hình sức khỏe, tự đặt lịch khám, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Tại xã Trung Ngãi, đoàn bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức khám tổng quát, siêu âm tầm soát bệnh ngoại tiêu hóa, ngoại niệu miễn phí cho 300 người có công và thân nhân gia đình chính sách. Qua thăm khám, các bác sĩ tư vấn chế độ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn điều trị đối với các trường hợp mắc bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người có công trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Trung Ngãi Võ Minh Hoàng cho biết, chương trình đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhiều gia đình chính sách, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền và điều kiện đi lại còn khó khăn. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với ngành y tế và các đơn vị đẩy mạnh xã hội hóa, huy động thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống và sức khỏe người có công với cách mạng

Ông Trần Văn Hoàng (xã Trung Ngãi) cho biết, những năm qua địa phương luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công và gia đình chính sách, trong đó có gia đình ông. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, việc tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí ngay tại địa phương giúp nhiều thương binh, bệnh binh và người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn.

Ông Hoàng mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều chương trình chăm lo sức khỏe và chính sách hỗ trợ thiết thực đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt là thương binh, bệnh binh để họ tiếp tục được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, thường xuyên hơn, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và chăm lo gia đình./.