Gần 6.000 người tham gia "Ngày chạy Olympic năm 2026 tại Thành phồ Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh; đồng thời góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”. Lời dạy đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, luôn là định hướng quan trọng cho việc phát triển thể dục thể thao quần chúng và xây dựng con người Việt Nam toàn diện đến ngày nay.



Ngay sau lễ phát động, gần 6.000 người gồm lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên đã tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 với hai cự ly 2km và 5km qua nhiều tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Công xã Paris, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ.



Riêng cự ly 5 km được thiết kế mở rộng, sẽ chạy thêm một vòng qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, tiếp tục qua các tuyến Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, sau đó về đích đến trên đường Pasteur (Khu vực Công viên 30/4) phù hợp với những người có nhu cầu rèn luyện thể lực cao hơn./.



* Cũng trong sáng 22/3, tại Quảng trường nhân dân tỉnh, tỉnh Lai Châu phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026.



Sau lễ phát động, gần 3.000 người gồm lãnh đạo tỉnh Lai Châu, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và thành viên thuộc các khối: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Việt Nam tỉnh; Quân đội; Công an, đã chạy hưởng ứng 1km.



Dịp này, Giải Việt dã truyền thống Thanh niên tỉnh Lai Châu lần thứ XIX trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI, năm 2026 tranh Cúp BIDV chính thức khai mạc. Giải đấu thu hút 500 vận động thi đấu ở 2 cự ly là 5,3km và 10,4km. Mỗi cự ly có các nội dung thi cá nhân Nam, cá nhân Nữ, đồng đội Nam, đồng đội Nữ. Vận động viên thi theo 2 nhóm tuổi từ 13 đến 30 tuổi và từ 31 đến 60 tuổi./.