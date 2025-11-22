Gần 500 đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học & CME lần thứ nhất 2025

PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Cố vấn cấp cao Tập đoàn Hoa Lâm - phát biểu tại Hội nghị.

Với chủ đề “Điều trị toàn diện và tối ưu hóa bệnh nhân”, hội nghị mở ra một không gian học thuật sôi nổi, nơi gần 50 báo cáo khoa học được trình bày dựa trên dữ liệu cập nhật và kinh nghiệm lâm sàng thực tiễn. Những nội dung này không chỉ phác họa bước tiến của y học hiện đại, mà còn định hình cách tiếp cận điều trị toàn diện hơn trong giai đoạn tới.

Tại phiên toàn thể, các chuyên gia mang đến góc nhìn chuyên sâu về những lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của y giới toàn cầu: liệu pháp gene trong điều trị rối loạn lipid máu, quản lý hen - COPD, thực trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam, cùng nhiều chủ đề trọng yếu khác như bệnh thận mạn, dinh dưỡng trong lọc máu, đột quỵ cấp, hội chứng mạch vành cấp, liệu pháp tế bào, điều trị sỏi thận hay xu hướng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Song song với đó, bốn phiên chuyên đề diễn ra liên tục, bao quát nhiều nhóm bệnh phổ biến và phức tạp: từ rung nhĩ, xơ vữa mạch máu, quản lý sau hội chứng mạch vành cấp, COPD đồng mắc tim mạch đến nhiễm trùng tiểu, hội chứng chuyển hóa và các kỹ thuật ngoại khoa như cắt gan hay phẫu thuật ít xâm lấn.

TS.BS Phạm Hùng Vân - Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng Tp. HCM, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vi sinh lâm sàng Việt Nam - trình bày tham luận tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Khoa học & CME lần thứ nhất năm 2025 của Bệnh viện Gia An 115, thu hút gần 500 đại biểu tham dự.

Phiên chuyên đề Điều dưỡng tạo điểm nhấn riêng khi tập trung vào chăm sóc toàn diện lấy người bệnh làm trung tâm. Các báo cáo về khả năng tự chăm sóc, tuân thủ điều trị, kết quả chăm sóc tại nhà cùng những yếu tố liên quan tới lo âu, trầm cảm, stress ở người bệnh tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của đội ngũ điều dưỡng trong tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Nguyễn Đức Lộc - Quyền Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 - nhấn mạnh sự kiện lần này là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên môn và đào tạo của Bệnh viện cũng như Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y dược Gia An 115. Ông cho biết trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo CME đạt chuẩn quốc tế, xây dựng môi trường học thuật hiện đại nhằm nâng cao năng lực đội ngũ y tế, từ đó nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh./.