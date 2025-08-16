Gần 250 tỷ đồng ủng hộ sau 3 ngày - kỳ tích của mối tình thủy chung Việt Nam - Cuba

Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỉ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN Là đơn vị được giao chủ trì chiến dịch vận động cấp quốc gia, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Điều hành công việc của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, ngay sau lễ phát động diễn ra sáng 13/8, đã có hàng triệu người tham gia ủng hộ. Chỉ 30 giờ sau lễ phát động, chúng ta đã làm nên kỳ tích - đó là đạt được mục tiêu tối thiểu của Chương trình - 65 tỷ đồng. Càng xúc động hơn, sau 48 giờ, con số huy động ủng hộ nhân dân Cuba vượt hơn 200% mục tiêu đề ra - hơn 130 tỷ đồng. Điều đó khẳng định Cuba có một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Theo ông Nguyễn Hải Anh, Trung ương Hội đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Cuba, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, bộ, ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để chuyển số tiền ủng hộ của nhân dân Việt Nam tới nhân dân Cuba kịp thời, sớm nhất, minh bạch nhất. Kết quả này cũng khẳng định tinh thần đoàn kết, thủy chung, son sắt mà đông đảo người dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba cũng như tình cảm, sự quý mến của hàng triệu người Việt Nam mong muốn được gửi đến nhân dân Cuba. Đặc biệt hơn, kết quả đạt được khẳng định niềm tin của nhân dân Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước gửi gắm qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định. Kết quả này cũng khẳng định tinh thần đoàn kết, thủy chung, son sắt mà đông đảo người dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba cũng như tình cảm, sự quý mến của hàng triệu người Việt Nam mong muốn được gửi đến nhân dân Cuba. Đặc biệt hơn, kết quả đạt được khẳng định niềm tin của nhân dân Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước gửi gắm qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định.

Cũng theo ông Nguyễn Hải Anh, kết quả vận động khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết các dân tộc, sức mạnh của người dân Việt Nam, của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước; của tập thể và của tinh thần nhân ái, đoàn kết, nghĩa tình "uống nước nhớ nguồn".

"Chúng tôi rất biết ơn những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là đồng bào ta trong và ngoài nước đã nhiệt tình ủng hộ chương trình", lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xúc động bày tỏ.

Trao đổi với báo chí về việc công khai, minh bạch nguồn ủng hộ, ông Nguyễn Hải Anh cho biết, công tác tiếp nhận ở Việt Nam luôn công khai, minh bạch. Từ ngày 16/8, Trung ương Hội sẽ công bố sao kê tài khoản ủng hộ để cộng đồng, công chúng và những ai quan tâm có thể tra cứu…

Chúng tôi mong tinh thần này tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa để có thêm nhiều nguồn lực ủng hộ giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, khẳng định và minh chứng với thế giới rằng, Việt Nam luôn luôn và mãi mãi ở bên cạnh Cuba như Cuba đã, đang và sẽ mãi mãi ở bên cạnh Việt Nam. Mối tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt Nam - Cuba mãi tỏa sáng, ông Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh.

Chương trình vận động được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhân Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (1960-2025); diễn ra trong 65 ngày, bắt đầu từ ngày 13/8 (đúng dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro) đến hết ngày 16/10/2025 nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững./.