Gần 200 vận động viên tranh tài môn đua thuyền Rowing và Canoeing

Giải diễn ra từ ngày 18-31/7 với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 14 tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Trong đó, Giải đua thuyền Rowing gồm 29 nội dung đối với hai nhóm tuổi dưới 19 và dưới 23 cho các nội dung nam, nữ và hỗn hợp nam nữ thi đấu ở cự ly 2.000m.

Giải Canoeing gồm 108 nội dung đối với 4 nhóm tuổi: U16; U18, U21, U23 gồm nam, nữ và hỗn hợp nam nữ với hai loại thuyền Canoeing và Kayak thi đấu ở các cự ly 1.000m, 500m và 200m.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia một số trận chung kết Giải đua thuyền Rowing vô địch U19, U23 quốc gia ở các nội dung: thuyền đôi đôi nam U19, thuyền đơn nam U23 hạng nhẹ, thuyền 4 đơn nữ U23, thuyền đôi đôi nữ U19, thuyền bốn đơn nam U23, thuyền đôi đôi nữ U23, thuyền bốn đơn nữ U19...

Bà Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh, Giải Đua thuyền Rowing Vô địch U19, U23 quốc gia và Giải Đua thuyền Canoeing Vô địch trẻ U21, U23 quốc gia năm 2026 là hoạt động thể thao quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao dưới nước, đặc biệt trong giới trẻ trên phạm vi toàn quốc. Thông qua các giải đấu, Ban tổ chức phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên tiềm năng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham gia các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Các vận động viên thi đấu tại giải. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Theo điều lệ, Giải áp dụng Luật thi đấu môn Rowing và các quy định chung về công tác tổ chức và điều hành các giải Đua thuyền quốc gia năm 2026. Ban tổ chức cũng quy định rõ về thay người với mỗi cự ly thi đấu đối với thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền bốn. Tại vòng đấu bán kết, chung kết không được phép thay người nhưng được thay đổi vị trí ngồi trên thuyền. Tại giải, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 thuyền dự thi ở mỗi nội dung thi đấu. Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 3 nội dung. Các vận động viên tham gia thi đấu tại ASIAD 20 chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 2 nội dung…/.