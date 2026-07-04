Gần 1.300 kỳ thủ tranh tài tại Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia 2026

Các vận động viên tranh tài ở nội dung U6 nam. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Đây là một trong những giải đấu thường niên có quy mô lớn nhất trong hệ thống thi đấu cờ vua trẻ quốc gia. Giải năm nay thu hút gần 1.300 vận động viên đến từ 42 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố, ngành và câu lạc bộ trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Bắc cho biết, những năm qua, phong trào thể dục thể thao của tỉnh không ngừng phát triển, trong đó các môn thể thao trí tuệ, đặc biệt là cờ vua, ngày càng thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia tập luyện, góp phần rèn luyện tư duy, bản lĩnh, khả năng sáng tạo và ý chí vươn lên cho thế hệ trẻ.

Việc được lựa chọn đăng cai Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2026 là dịp để Bắc Ninh quảng bá hình ảnh quê hương, con người thân thiện, mến khách và giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc tới bạn bè cả nước.

Để giải đấu diễn ra thành công, Ban Tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn, an ninh, y tế và công tác phục vụ. Ban Tổ chức mong muốn các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng, cống hiến những ván cờ chất lượng; đội ngũ trọng tài điều hành khách quan, chính xác, đúng luật.

Giải năm nay quy tụ nhiều kỳ thủ trẻ xuất sắc của cả nước, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn ở các nhóm tuổi U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13, U15, U17 và U20 đối với nam và nữ. Các vận động viên thi đấu ở ba nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng theo Luật Cờ vua hiện hành của Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE). Kết quả nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ được báo cáo FIDE để tính hệ số elo quốc tế đối với các kỳ thủ đủ điều kiện.

Theo Ban Tổ chức, chất lượng chuyên môn của giải ngày càng được nâng cao khi nhiều địa phương, đơn vị quan tâm đầu tư công tác đào tạo vận động viên trẻ. Bên cạnh việc cạnh tranh huy chương, giải còn là dịp để các địa phương đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, phát hiện và tuyển chọn lực lượng kế cận cho cờ vua Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu cờ vua trong thanh, thiếu niên.

Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ bước vào tranh tài ở nội dung cờ nhanh. Giải dự kiến diễn ra đến ngày 12/7. Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng nhóm tuổi; đồng thời xét phong đẳng cấp cờ vua quốc gia theo quy định hiện hành./.