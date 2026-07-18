Gần 1.200 vận động viên tham dự Giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ Quảng Ninh mở rộng năm 2026

Các vận động viên thi đấu. Ảnh: Văn Đức - TTXVN



Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Cầu lông tỉnh Quảng Ninh tổ chức, hướng tới không khí thi đua sôi nổi nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cầu lông quần chúng tại địa phương và khu vực phía Bắc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng cho biết, những năm qua tỉnh Quảng Ninh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và xác định đầu tư cho văn hóa, thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển bền vững. Hiện nay, phong trào thể dục thể thao tại tỉnh phát triển mạnh mẽ với tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên đạt trên 42%, cùng hệ thống hơn 1.300 câu lạc bộ thể thao hoạt động hiệu quả. Trong đó, cầu lông là môn thể thao có truyền thống lâu đời, có sức lan tỏa sâu rộng ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, góp phần nâng cao sức khỏe và rèn luyện bản lĩnh cho nhân dân.

Giải năm nay ghi nhận con số ấn tượng với gần 1.200 tay vợt đăng ký thi đấu, minh chứng cho uy tín và thương hiệu của giải đấu qua nhiều năm tổ chức. Sân chơi này không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường tình đoàn kết giữa các câu lạc bộ, mà còn là dịp để phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố triển vọng cho thể thao Quảng Ninh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn là cơ hội xúc tiến, quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh năng động, thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương vốn sở hữu các di sản thế giới tiêu biểu như Vịnh Hạ Long và Quần thể di tích văn hóa Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Khung cảnh giải đấu. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Để giải đấu diễn ra an toàn, thành công, Ban Tổ chức đề nghị đội ngũ trọng tài điều hành khách quan, công tâm, đúng luật; các vận động viên phát huy cao nhất tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu trung thực để cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, chất lượng.

Giải vô địch Cầu lông các Câu lạc bộ Quảng Ninh mở rộng - VMH tranh Cúp Li-Ning năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải cầu lông phong trào quy mô, chất lượng hàng đầu tại khu vực phía Bắc./.