Gần 11.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 – năm 2026

Tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết: Giải năm nay tiếp tục ghi nhận những con số ấn tượng, trong đó riêng cự ly 42 km có hơn 2.300 vận động viên tham gia, cho thấy sự phát triển và lan tỏa ngày càng rộng rãi của phong trào marathon. Cùng với đó, việc tổ chức điểm xuất phát và về đích ngay tại trung tâm Thành phố vừa là thách thức lớn trong công tác tổ chức, vừa tạo nên nét đặc trưng riêng của Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh, giúp vận động viên vừa thi đấu, vừa trải nghiệm nhịp sống đô thị hiện đại và bản sắc văn hóa.





Các vận động viên cùng nhau tiến về đích tại khu vực Công viên 30/4. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

“Với hàng nghìn vận động viên đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện marathon mang tầm quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng”, ông Nhân nhấn mạnh.



Ông Tạ Hữu Phúc, Trưởng phòng Quan hệ đối tác- Thương hiệu Nike ACFC chia sẻ: Đơn vị tiếp tục đồng hành cùng Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu tạo điều kiện cho cộng đồng rèn luyện lối sống lành mạnh, lan tỏa tinh thần thể thao và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.



Theo Ban Tổ chức, năm nay, giải áp dụng các giải pháp công nghệ trong công tác quản lý và vận hành. Toàn bộ hoạt động của giải được quản lý tập trung trên hệ thống đồng bộ, cho phép cập nhật thông tin theo thời gian thực, hỗ trợ giám sát và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đặc biệt là các sự cố y tế; đồng thời phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá và nâng cao chất lượng tổ chức.



Giải Marathon Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2026 có ba cự ly 42km, 21km và 10km, lần lượt xuất phát lúc 3 giờ, 3 giờ 30 phút và 5 giờ. Lộ trình đi qua nhiều tuyến đường, địa danh tiêu biểu của Thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố, trụ sở UBND Thành phố, Cột cờ Thủ Ngữ, cầu Ba Son, khu đô thị mới Thủ Thiêm…