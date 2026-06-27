Gần 1.000 vận động viên tham dự Giải Vô địch trẻ quốc gia và Cúp quốc gia Khiêu vũ thể thao năm 2026

Có gần 1.000 vận động viên đến từ 48 đoàn thể thao và câu lạc bộ trong nước. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Giải đấu thu hút gần 1.000 vận động viên xuất sắc đến từ 48 đoàn thể thao, câu lạc bộ và đơn vị trên toàn quốc (như Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Ninh...). Đây không chỉ là sân chơi ý nghĩa để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, thắt chặt tình đoàn kết, mà còn là dịp để cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá phong trào tập luyện khiêu vũ thể thao tại các địa phương. Qua đó, Ban Tổ chức sẽ phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc nhằm bồi dưỡng, đào tạo bổ sung vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế lớn.

Giải năm nay có quy mô lớn, cơ cấu nội dung và bộ huy chương đa dạng, gồm: 23 nội dung Vô địch trẻ, 190 nội dung tranh Cúp khiêu vũ thể thao và 47 nội dung thuộc hệ phong trào.

Ban Tổ chức sẽ trao tổng cộng 42 bộ huy chương Vô địch trẻ, 329 bộ huy chương Cúp khiêu vũ thể thao và 52 bộ huy chương dành cho hệ phong trào, cùng 1.269 giấy chứng nhận thành tích.

Việc đăng cai tổ chức giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và năng lực vượt trội của tỉnh Quảng Ninh trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất di sản đầy năng động, hạ tầng đồng bộ cùng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Quảng Ninh đến với đông đảo du khách và người hâm mộ thể thao cả nước.

Giải Vô địch trẻ quốc gia và Cúp quốc gia Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 25-29/6. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cùng tinh thần điều hành công tâm, khách quan của tổ trọng tài, giải đấu hứa hẹn mang lại những màn trình diễn đỉnh cao và thành công tốt đẹp./.