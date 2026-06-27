Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Gần 1.000 vận động viên tham dự Giải Vô địch trẻ quốc gia và Cúp quốc gia Khiêu vũ thể thao năm 2026

Ngày 27/6, tại Cung thể thao liên hiệp tỉnh Quảng Ninh, Giải Vô địch trẻ quốc gia và Cúp quốc gia Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện nằm trong kế hoạch tổ chức các giải thể thao thành tích cao năm 2026 của địa phương, do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Giải đấu thu hút gần 1.000 vận động viên xuất sắc đến từ 48 đoàn thể thao, câu lạc bộ và đơn vị trên toàn quốc (như Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Ninh...). Đây không chỉ là sân chơi ý nghĩa để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, thắt chặt tình đoàn kết, mà còn là dịp để cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá phong trào tập luyện khiêu vũ thể thao tại các địa phương. Qua đó, Ban Tổ chức sẽ phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc nhằm bồi dưỡng, đào tạo bổ sung vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế lớn.

Có gần 1.000 vận động viên đến từ 48 đoàn thể thao và câu lạc bộ trong nước. Ảnh: TTXVN phát

Giải năm nay có quy mô lớn, cơ cấu nội dung và bộ huy chương đa dạng, gồm: 23 nội dung Vô địch trẻ, 190 nội dung tranh Cúp khiêu vũ thể thao và 47 nội dung thuộc hệ phong trào.

Ban Tổ chức sẽ trao tổng cộng 42 bộ huy chương Vô địch trẻ, 329 bộ huy chương Cúp khiêu vũ thể thao và 52 bộ huy chương dành cho hệ phong trào, cùng 1.269 giấy chứng nhận thành tích.

Việc đăng cai tổ chức giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và năng lực vượt trội của tỉnh Quảng Ninh trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất di sản đầy năng động, hạ tầng đồng bộ cùng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Quảng Ninh đến với đông đảo du khách và người hâm mộ thể thao cả nước.

Giải Vô địch trẻ quốc gia và Cúp quốc gia Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 25-29/6. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cùng tinh thần điều hành công tâm, khách quan của tổ trọng tài, giải đấu hứa hẹn mang lại những màn trình diễn đỉnh cao và thành công tốt đẹp./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Thần tốc thu nhận hơn 21.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ: Hành trình tri ân bằng công nghệ và trách nhiệm

Thần tốc thu nhận hơn 21.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ: Hành trình tri ân bằng công nghệ và trách nhiệm

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng ngân hàng dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai chiến dịch thu nhận mẫu ADN quy mô lớn đối với thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn. Với mục tiêu hoàn thành việc thu nhận hơn 21.000 mẫu trong thời gian ngắn, lực lượng công an cùng các cấp, ngành đã huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ, tính chính xác và an toàn dữ liệu, đồng thời thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Xem thêm

Top