Gần 100 tấn rau quả Việt chinh phục thị trường UAE

Các lô hàng được bốc dỡ xuống sân bay. Ảnh: TTXVN phát

Lô hàng gồm các loại trái cây và nông sản chất lượng cao từ khu vực phía Nam như chanh, thanh long, bưởi, mít. Sau khi đến UAE, sản phẩm sẽ được phân phối tại thị trường này và toàn khu vực Trung Đông thông qua hệ thống siêu thị của Lulu.



Theo ông Trương Xuân Trung – Bí thư thứ nhất, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại UAE, quyết định vận chuyển bằng đường hàng không do Chủ tịch tập đoàn M.A. Yusuff Ali trực tiếp đưa ra, thể hiện sự linh hoạt trong bối cảnh vận tải đường biển bị ảnh hưởng bởi tình hình khu vực. Dù chi phí cao hơn, Lulu vẫn lựa chọn phương án này nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối, đồng thời duy trì cam kết hỗ trợ nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông.

Các lô hàng được đưa về kho chờ vận chuyển đến hệ thống siêu thị của Tập đoàn Lulu. Ảnh: TTXVN phát

Đánh giá từ phía Lulu cho thấy nông sản tươi và thực phẩm chế biến của Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng. Các mặt hàng như hạt điều, cà phê và gia vị đặc biệt được người tiêu dùng Trung Đông ưa chuộng. Năm 2025, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang UAE đạt hơn 445 triệu USD, tăng gần 24% so với năm trước.



Ông Trương Xuân Trung cũng cho biết chất lượng nông sản Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt. Sau sự cố năm 2024 liên quan đến một lô chanh không hạt có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép, đến nay phía Việt Nam không còn nhận phản ánh nào từ đối tác.

Lulu Group International có trụ sở tại Abu Dhabi, hiện vận hành hệ thống bán lẻ tại hơn 23 quốc gia ở Trung Đông, châu Á và châu Âu, với doanh thu hằng năm trên 8 tỷ USD. Tập đoàn cũng đã mở văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường thu mua và phân phối hàng hóa Việt Nam trong hệ thống toàn cầu của mình./.