Fi Việt Nam 2024 – Triển lãm nguyên liệu ngành thực phẩm và đồ uống hàng đầu tại Việt Nam.

Bà Lý Kim Chi – Chủ tịch Hội Lương thực – Thực phẩm Tp.HCM chia sẻ rong buổi họp báo.



Ngành sản xuất chế biến thực phẩm đã trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, chiếm tỷ trọng đáng kể 19,1% trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Tỷ trọng giá trị sản xuất cao này không chỉ phản ánh thế mạnh hiện tại mà còn hé lộ tiềm năng phát triển to lớn trong tương lai của ngành.

Sự phát triển mạnh mẽ này của ngành F&B nói chung, và ngành sản xuất chế biến thực phẩm nói riêng, đã tạo ra nhu cầu lớn về nguyên liệu thực phẩm và đồ uống. Với dân số hơn 100 triệu người cùng tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, Việt Nam được ví như "mảnh đất màu mỡ" cho ngành nguyên liệu F&B.

Xu hướng tiêu dùng mới cũng đang tạo ra cơ hội lớn cho ngành. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng đòi hỏi sự đa dạng trong sản phẩm thực phẩm và đồ uống, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về các loại nguyên liệu, hương liệu đa dạng và độc đáo. Đặc biệt sau đại dịch, xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, thực phẩm hữu cơ và thực phẩm chức năng đang mở ra những thị trường mới đầy tiềm năng cho ngành.

Quảng cảnh buổi họp báo Fi Việt Nam 2024.

Bên cạnh thị trường nội địa, các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã mở ra cánh cửa rộng lớn cho việc xuất khẩu nguyên liệu thực phẩm và đồ uống của Việt Nam sang các thị trường quốc tế tiềm năng.

Việt Nam sở hữu lợi thế tự nhiên trong lĩnh vực nông nghiệp. Với đa dạng các vùng trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, nước ta cung cấp một nguồn nguyên liệu thực phẩm và đồ uống dồi dào. Chính vì vậy, Việt Nam được công nhận là một trong năm "giỏ thực phẩm" của thế giới, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực F&B. Điều này tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển ngành nguyên liệu F&B để phục vụ cho sản xuất thực phẩm và đồ uống.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng to lớn, ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Chất lượng nguyên liệu còn nhiều hạn chế và thiếu ổn định do quy trình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, công nghệ lạc hậu. Biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng nông sản. Việc thiếu liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị cũng là một vấn đề nan giải, dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, đàm phán giá cả và đảm bảo chất lượng sản phẩm so với các doanh nghiệp nước ngoài.

Để phát triển bền vững, ngành cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà nước và các tổ chức nghiên cứu. Việc tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, áp dụng công nghệ hiện đại, và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững sẽ là chìa khóa để ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống Việt Nam nâng cao vị thế trên bản đồ quốc tế. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các loại nguyên liệu, hương liệu, gia vị mới lạ sẽ giúp ngành bắt kịp xu hướng tiêu dùng, nắm bắt được trái tim thực khách khó tính ngày nay.







Thuộc chuỗi triển lãm Fi Global có mặt trên toàn thế giới, Fi Vietnam đóng vai trò là nền tảng quan trọng để kết nối, trao đổi ý tưởng và khám phá những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực nguyên liệu thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam.

Triển lãm năm nay quy tụ hơn 150 đơn vị trưng bày và dự kiến thu hút hơn 6000 khách tham quan đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập trung vào đổi mới và phát triển bền vững, Fi Vietnam mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong khu vực về nguyên liệu, hương vị, gia vị và công nghệ ngành thực phẩm và đồ uống. Đa dạng danh mục sản phẩm, từ những nguyên liệu truyền thống của Việt Nam đến các nguyên liệu trên thế giới, tất cả tại một sự kiện.

Với đa dạng danh mục sản phẩm trưng bày và các hội thảo bao quát ngành F&B, Fi Vietnam mang đến cơ hội kết nối cũng như mở rộng mạng lưới kinh doanh, từ đó thúc đẩy phát triển và đổi mới trong ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống.

Phối hợp cùng Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam và Hội Khoa Học Công Nghệ Lương Thực Thực Phẩm Việt Nam cùng các viện khoa học, trường đại học, đối tác và đơn vị truyền thông, Fi Vietnam 2024 sẽ mang đến nhiều hoạt động đầy thú vị và hấp dẫn xuyên suốt 3 ngày triển lãm.

Là sự kiện mang tính đột phá, nơi tôn vinh những giá trị nổi bật nhất về công nghệ, hương vị và xu hướng ngành thực phẩm và đồ uống, Fi Vietnam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 10 tại SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam./