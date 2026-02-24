Festival “Về miền di sản - 2026”: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc chờ đón du khách

Nhằm giới thiệu đến nhân dân và du khách trong nước, quốc tế về vùng đất, con người cùng các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới và khai mạc Festival “Về miền di sản - 2026”. Đó là thông tin tại cuộc họp ngày 24/2 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, đây là chuỗi các sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh đã được thế giới ghi nhận; đồng thời tạo cơ hội để các nghệ nhân, cộng đồng nắm giữ di sản và cơ quan quản lý giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn. Sự kiện góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy di sản; từng bước hiện thực hóa mục tiêu “biến di sản thành tài sản”, tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.

Hát Quan họ trên thuyền rồng là nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Để sự kiện được tổ chức thành công và lan tỏa sâu rộng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các thành viên Ban tổ chức bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh tới đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài nước.



Chương trình Lễ đón nhận và khai mạc Festival dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/3 tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang. Festival diễn ra từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026 với chuỗi hoạt động phong phú tại các phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Thuận Thành, Tân An…



Điểm nhấn của Festival là chương trình trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh với sự tham gia của 6 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước; mỗi di sản sẽ trình diễn trong khoảng 30-45 phút. Cùng với đó là không gian trưng bày “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền”.



Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ tổ chức Khai hội - Hành hương về chốn tổ Vĩnh Nghiêm với các nghi lễ tâm linh như dâng hương tưởng niệm Trúc Lâm Tam Tổ; tưởng nhớ công đức các vị Tổ gồm Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang; lễ cầu quốc thái dân an, rước Phật - rước Tổ, lễ quy y tụng kinh cầu an…



Triển lãm tranh dân gian Việt Nam diễn ra từ ngày 26-30/3 tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành) với nội dung trưng bày chủ đề kháng chiến trong tranh dân gian; giới thiệu các dòng tranh dân gian Việt Nam tiêu biểu như Đông Hồ, Kim Hoàng, Hàng Trống, Làng Sình; đồng thời phục dựng chợ tranh dân gian Đông Hồ nhằm tái hiện nét văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng Kinh Bắc.



Festival còn có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc như Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh Xuân Bính Ngọ 2026; trưng bày chuyên đề di sản thế giới; trưng bày sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số; trưng bày cổ vật tiêu biểu; các hoạt động trải nghiệm “Du xuân miền Quan họ”.



Các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí gồm tổ chức tuyến phố đi bộ với ca nhạc, ẩm thực, vẽ tranh, xiếc, múa rối nước làng Đồng Ngư; quảng bá sản phẩm OCOP; trò chơi dân gian như bắt chạch trong chum, đi cà kheo, kéo co; hội chợ thương mại và du lịch; các tour “Hành trình du lịch về miền di sản” và đoàn FAMTRIP khám phá miền quê văn hiến Kinh Bắc. Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao như giải vật tự do, vật dân tộc; giải vô địch và vô địch trẻ vật bãi biển quốc gia; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã toàn tỉnh... Ngoài ra còn có các hoạt động hưởng ứng Festival như dâng hương tại Đền Thủy tổ Đức Vua Bà khu Viêm Xá; khai hội Xuân Tây Yên Tử, Hội Lim, Hội Báo Xuân Bính Ngọ; triển lãm đá quý, sinh vật cảnh; lễ hội hát Sloong hao và phiên chợ Xuân vùng cao xã Tân Sơn…/.