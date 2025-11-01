Báo Ảnh Việt Nam

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025: Tôn vinh giá trị di sản và lan tỏa tinh hoa trí tuệ Việt

Sáng 1/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc chương trình “Hội tụ di sản” - hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ “Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025”. Đây là sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng điểm, tôn vinh giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 1 - 16/11/2025.
  Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh: Chủ đề “Hội tụ di sản” không chỉ mang ý nghĩa kết nối ba cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) - Thăng Long (Hà Nội) - Phú Xuân (Huế) mà còn thể hiện sự hội tụ của các vùng văn hóa trên mọi miền Tổ quốc, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng sông Hồng trù phú đến đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.

Chương trình thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Thủ đô trong việc xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới - nơi di sản truyền thống hòa quyện cùng hơi thở thời đại, tạo nên bản sắc của Thủ đô hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

“Hội tụ di sản” là dịp tôn vinh các làng nghề truyền thống, những nghệ nhân, thợ giỏi và người lao động bền bỉ gìn giữ, hồi sinh các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. 

Chương trình đồng thời mở ra không gian truyền thống mang đậm tính trải nghiệm, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm thủ công. Qua đó, góp phần khơi dậy tình yêu nghề, thu hút lực lượng lao động trẻ, có trình độ, tạo sức bật mới cho chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo gắn với di sản.

  Các nghệ nhân trực tiếp làm sản phẩm tại khu trưng bày. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  

Chia sẻ tại lễ khai mạc, nghệ nhân Đỗ Hùng Chiêu - làng nghề sơn mài Hạ Thái (xã Hồng Vân) cho biết: Làng nghề sơn mài Hạ Thái, bên cạnh những sản phẩm mỹ thuật truyền thống làm từ nhựa cây sơn (Phú Thọ), còn phát triển dòng sản phẩm sơn mài ứng dụng phục vụ đời sống và văn hóa quốc tế, xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác. Làng nghề đang nỗ lực nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nghề sơn mài truyền thống, góp phần giữ gìn những giá trị cốt lõi của cha ông.

Còn bà H’Kim Hoa Buôn Yă (Đắk Lắk) giới thiệu nghề dệt, thêu truyền thống của quê hương với hoa văn độc đáo cùng kỹ thuật dệt sợi tơ tằm, sợi dứa, sợi cà phê… Bà cho biết, người dân không chỉ gìn giữ sản phẩm truyền thống mà còn sáng tạo kết hợp sợi tự nhiên để tăng giá trị và sức hấp dẫn cho sản phẩm.

Trong không gian cổ kính và linh thiêng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các hoạt động của Festival được thổi vào hơi thở mới, kết nối giữa truyền thống và hiện đại, di sản và sáng tạo, đưa nơi đây trở thành điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật - tri thức của Thủ đô.

Festival năm nay quy tụ nhiều hoạt động phong phú, mang đậm hơi thở di sản và sức sống đương đại, gồm: Trưng bày và trải nghiệm làng nghề truyền thống giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của các làng nghề tiêu biểu đến từ Hà Nội, Huế, Ninh Bình và Tây Nguyên. Hình ảnh người thợ làng nghề được tái hiện sinh động tại khu Thái Học, tạo nên không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Chương trình nghệ thuật “Trên con đường di sản” với ba đêm biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Không gian trải nghiệm di sản tại hồ Văn với workshop thủ công sáng tạo, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống, thưởng thức ẩm thực “Hương vị Hà Nội”; Hoạt động học thuật và giao lưu quốc tế;  Các triển lãm – Trưng bày nghệ thuật “Hà Nội thanh tân” giới thiệu tác phẩm nghệ thuật đương đại lấy cảm hứng từ Hà Nội và trưng bày “Di sản với tương lai” kết nối quá khứ và hiện tại, giữa di sản và thế hệ trẻ.

  Khu trưng bày tinh hoa làng nghề truyền thống thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là hoạt động tỏa sáng di sản Thăng Long giữa lòng Thủ đô, đồng thời khẳng định vai trò của Hà Nội - Thành phố Sáng tạo trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Sự kiện hứa hẹn mang đến cho công chúng một hành trình văn hóa - nghệ thuật độc đáo, nơi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, di sản truyền cảm hứng cho tương lai, và Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại một lần nữa trở thành trung tâm lan tỏa tinh hoa trí tuệ Việt Nam./.

Công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Ngày 1/11, tại lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) gắn với Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2025 diễn ra tại phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa nghề thủ công mỹ nghệ “Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
