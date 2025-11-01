Festival Thăng Long - Hà Nội 2025: Tôn vinh giá trị di sản và lan tỏa tinh hoa trí tuệ Việt

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh: Chủ đề “Hội tụ di sản” không chỉ mang ý nghĩa kết nối ba cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) - Thăng Long (Hà Nội) - Phú Xuân (Huế) mà còn thể hiện sự hội tụ của các vùng văn hóa trên mọi miền Tổ quốc, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng sông Hồng trù phú đến đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.

Chương trình thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Thủ đô trong việc xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới - nơi di sản truyền thống hòa quyện cùng hơi thở thời đại, tạo nên bản sắc của Thủ đô hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.



“Hội tụ di sản” là dịp tôn vinh các làng nghề truyền thống, những nghệ nhân, thợ giỏi và người lao động bền bỉ gìn giữ, hồi sinh các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.



Chương trình đồng thời mở ra không gian truyền thống mang đậm tính trải nghiệm, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm thủ công. Qua đó, góp phần khơi dậy tình yêu nghề, thu hút lực lượng lao động trẻ, có trình độ, tạo sức bật mới cho chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo gắn với di sản.