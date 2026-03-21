Festival phở 2026 kết nối công chúng yêu ẩm thực trong và ngoài nước

Màn biểu diễn văn nghệ tại Festival phở 2026. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN Chủ tịch Hiệp hội văn hóa ẩm thực tỉnh Ninh Bình, Lê Thị Thiết cho biết: Phở Nam Định đã hình thành, bồi đắp và trở thành biểu tượng của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Từ những làng nghề truyền thống như Vân Cù, Giao Cù – cái nôi của nghề phở, những nghệ nhân tài hoa đã gìn giữ, trao truyền bí quyết qua nhiều thế hệ. Ngày nay, các nghệ nhân đã sáng tạo ra nhiều loại phở khác nhau, lan tỏa đi khắp mọi miền đất nước, vươn ra thế giới. Tráng bánh theo kiểu truyền thống của làng nghề phở Vân Cù (xã Nam Đồng - Ninh Bình). Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Năm 2024, phở Nam Định và phở Hà Nội đã chính thức được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật ẩm thực, mà còn là trách nhiệm lớn lao trong việc bảo tồn, phát huy và lan tỏa di sản quý báo này trong đời sống đương đại, hướng tới hoàn thiện hồ sơ đề cử Quốc gia trình UNESCO đưa phở Việt thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Du khách tham qua và mua sắm các sản vật tiêu biểu của địa phương. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Festival phở 2026 tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và công chúng yêu ẩm thực trong và ngoài nước thông qua chuỗi hoạt động phong phú như trình diễn chế biến phở, không gian trải nghiệm làng nghề, tọa đàm chuyên đề, giao lưu văn hóa ẩm thực… Festival phở 2026 sẽ góp phần khẳng định thương hiệu phở Nam Định của tỉnh Ninh Bình và phở Việt nói chung, qua đó nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế của địa phương, đồng thời lan tỏa hình ảnh con người và vùng đất Thiên Trường thân thiện và giàu bản sắc.

Festival phở 2026 diễn ra từ ngày 19-22/3 tại không gian phố đi bộ Thiên Trường (Khu đô thị Thống Nhất, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) với quy mô khoảng 50 gian hàng của các nghệ nhân, thương hiệu phở nổi tiếng đến từ 3 miền của cả nước nhằm quảng bá, tái hiện tiến trình hình thành, phát triển và lan tỏa của phở Việt./.