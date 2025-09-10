Trao Kỷ niệm chương cho Hội đồng Nghệ thuật chấm Giải. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

“Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” (VIPF) là một hoạt động nhiếp ảnh có quy mô quốc tế, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại tỉnh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia; nhằm mục tiêu xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh.

Các tác giả nhận giải. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam Sau sự kiện “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ nhất tại tỉnh Ninh Bình và “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai tại tỉnh Bình Thuận đã được tổ chức thành công, tạo được dấu ấn và hiệu quả tốt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2025 về việc tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ ba - Huế 2025. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế (ngoài cùng, bên trái) cùng đại diện các Sở, Ngành tham dự buổi lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ ba, năm 2025 tại thành phố Huế có 03 nội dung hoạt động chính: Tổ chức giao lưu, sáng tác ảnh tại thành phố Huế; Tổ chức Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 3) tại thành phố Huế và Tổ chức Lễ Trao giải thưởng và Khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 3) tại thành phố Huế.



Tác phẩm: Sức hút Phú Quốc của tác giả Lê Tuấn Anh (Việt Nam)

Tác phẩm: Floating of lanterns at dusk (Thả đèn lồng lúc hoàng hôn) của tác giả Gunaratne Madugodaralalage Thejapriya Bandu (SRI LANKA). Tác phẩm: Tam Cốc mùa hoa súng của tác giả Mai Thành Chương (Việt Nam). Tác phẩm: Sương sớm trên đồi cỏ cháy Ba Quáng của tác giả Nguyễn Phước Hoài (Việt Nam). Tác phẩm: Hue Festival 4283 (Festival Huế) của tác giả Nguyen Hai (USA). Ở nội dung Giao lưu, sáng tác ảnh tại thành phố Huế được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 29/5/2025, quy tụ 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam và quốc tế tham dự, trong đó có 05 nhiếp ảnh gia quốc tế (Ấn Độ, Lào, Nhật Bản và Singapore), 15 nhiếp ảnh gia thuộc các tỉnh, thành của Việt Nam và 10 nhiếp ảnh gia của thành phố Huế.

Tác phẩm: Sông Hương ngày hội Điện Huệ Nam của tác giả Lê Đình Hoàng (Việt Nam).

Tác phẩm: Nhịp thở đầm phá của tác giả Lê Ngọc Huy (Việt Nam).

Tác phẩm: Hồn gốm Pa Cô của tác giả Vũ Văn Lâm (Việt Nam).

Tác phẩm: Inside Hue Imperial City Citadel, Hue (Bên trong Đại Nội, Huế) của tác giả Dam Mayukh (Ấn Độ).

Với 06 ngày đi thực tế giao lưu, sáng tác, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã chụp được hàng ngàn bức ảnh đẹp về cảnh quan, cuộc sống, con người, văn hóa, nghệ thuật của thành phố Huế, quần thể di tích cố đô Huế: Hoàng thành Huế, lăng Tự Đức, Lăng Khải Định, Minh Mạng, Gia Long, chùa Linh Mụ, Đầm Quảng Lợi, làng đan lát mây tre Bao La, làng cổ Phước Tích, với các hoạt động đời thường chợ Đông Ba, Phố cổ Bao Vinh, cầu Trường Tiền, Vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh đẹp của thế giới.

Nhiều bức ảnh được chụp trong đợt giao lưu, sáng tác này đã được chọn trưng bày triển lãm và trao giải tại cuộc Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 3) góp phần quảng bá những hình ảnh đẹp về di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, thiên nhiên và con người thành phố Huế tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.



Ở nội dung Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 3) với chủ đề: “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” - “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”, Ban Tổ chức đã nhận được 6.076 tác phẩm của 415 tác giả đến từ 16 quốc gia trên thế giới (Úc, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Lào, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ, Xứ Weales, Anh, Việt Nam).



Ban tổ chức đã lựa chọn 200 tác phẩm của 133 tác giả (112 tác giả Việt Nam và 21 tác giả nước ngoài) để trưng bày Triển lãm; trong đó có 20 tác phẩm (14 tác giả Việt Nam và 06 tác giả nước ngoài) được trao giải thưởng.

Tác phẩm: Hang động ven biển - Tiềm năng du lịch khám phá của tác giả Nguyễn Minh Quang (Việt Nam).

Tác phẩm: Đầm Vân Hội - Phú Thọ của tác giả Đỗ Thu Quyên (Việt Nam).

Tác phẩm: Sunset in Hoi An (Hoàng hôn ở Hội An) của tác giả Robert (INDONESIA).

Tác phẩm: Vàng son một thuở của tác giả Lê Tấn Thanh (Việt Nam).

Tác phẩm: Sắc Dèng - Hồn thổ cẩm A Lưới của tác giả Từ Thành (Việt Nam).

Tác phẩm: Tourists visit Khai Dinh Tomb (Khách du lịch thăm Lăng Khải Định) của tác giả Nguyen An Thi (USA).

Tác phẩm: Thăm bếp người H_Mông của tác giả Nguyễn Thị Kim Vân (Việt Nam).

Các tác phẩm được trao giải thưởng và trưng bày triển lãm là những ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam mang đến cảm nhận sâu sắc về cuộc sống, văn hóa, thiên nhiên, con người và đất nước Việt Nam; qua đó, góp phần quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu, phát triển du lịch Việt Nam nói chung, và thành phố Huế - địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia nói riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế./.



Thời gian khai mạc Triển lãm và trao giải thưởng:

- Thời gian khai mạc và trao giải thưởng: 15h00 ngày 10/09/2025

- Thời gian trưng bày: Từ ngày 10/09/2025 đến ngày 20/09/2025

- Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Huế (Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị)

- Địa chỉ: Số 17 Lê Lợi, phường Thuận Hoá, thành phố Huế.

- Clip giới thiệu đầy đủ về triển lãm xem tại wesite: http://ape.gov.vn