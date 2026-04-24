Festival Huế 2026: Kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sinh vật cảnh và cảnh quan di sản cung đình

Theo Ban tổ chức, triển lãm, trưng bày quy tụ các hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ sinh vật cảnh, nghệ nhân phong lan, cây cảnh, đá cảnh nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh, thành phố thuộc 3 miền của cả nước, có phong trào sinh vật cảnh phát triển mạnh. Triển lãm, trưng bày trên 350 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật và tiểu cảnh non bộ; hơn 650 tác phẩm phong lan với nhiều chủng loại phong phú và trên 50 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Ngay sau khi khai mạc, sự kiện đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và đã tạo ấn tượng mạnh qua những tác phẩm sinh vật cảnh được các nghệ nhân dành nhiều công sức, tâm huyết tạo ra. Ông Lê Hiếu (phường Phú Xuân, thành phố Huế) chia sẻ, những cây cảnh hay chậu hoa phong lan được trưng bày thực sự là những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Các sinh vật cảnh được nghệ nhân chăm chút tỉ mỉ vừa có hình dáng đẹp, mới lạ và đa dạng, vừa có muôn màu khoe sắc giữa Đại Nội Huế cổ kính.

Không gian triển lãm, trưng bày được bố trí tại các khu vực tiêu biểu trong Đại Nội Huế như: Vườn Thiệu Phương, phủ Nội Vụ và vườn Cơ Hạ; qua đó tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sinh vật cảnh và cảnh quan di sản cung đình. Ban tổ chức kỳ vọng, thông qua sự kiện tạo dựng một không gian giao lưu nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển ngành sinh vật cảnh; đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, gắn kết hài hòa giữa di sản, thiên nhiên và đời sống đương đại.

Du khách tham các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Triển lãm nhằm góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động Festival Huế 2026; đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa, sinh thái, nghệ thuật sinh vật cảnh và tạo điểm nhấn hấp dẫn phục vụ người dân, du khách khi tham quan di tích Huế. Đây cũng là dịp kết nối hoạt động sinh vật cảnh với bảo tồn di sản, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Triển lãm, trưng bày mở cửa từ ngày 24 - 28/4 để phục vụ khách tham quan./.