Festival Biển Khánh Hòa: Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, Festival Biển 2026 không chỉ mang đến những ngày hội sôi động, ngập tràn niềm vui, mà còn khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về biển, đảo quê hương. Đây cũng là sự kiện ý nghĩa góp phần lan tỏa tinh thần phát triển xanh, phát triển bền vững và khẳng định mạnh mẽ khát vọng vươn ra biển lớn của Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 phát biểu bế mạc. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Xuyên suốt 3 ngày lễ hội, các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc và sáng tạo cao. Các tiết mục được thể hiện sinh động bởi các nghệ sĩ tài năng, chuyên nghiệp trong nước cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế. Đáng chú ý, lễ hội Carnival - diễu hành xe hoa kết hợp với màn trình diễn của các đoàn xe mô tô phân khối lớn và xe ô tô cổ đã tạo nên một không gian sinh động, khác biệt, ngập tràn sắc màu, âm thanh và cảm xúc. Song song với đó, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa diễn ra đa dạng, phong phú, hấp dẫn thu hút đông đảo nhân dân cùng du khách.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa bày tỏ tin tưởng, những trải nghiệm đẹp tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ tiếp tục đưa bạn bè trong nước và quốc tế đến gần hơn với Khánh Hòa. Từ những dấu ấn trải nghiệm thực tế này, du khách sẽ có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn nữa về vẻ đẹp của vùng đất, con người, văn hóa cũng như khát vọng phát triển của tỉnh. Sự thành công của lễ hội góp phần tạo kết nối, mở ra những cơ hội hợp tác mới và tiếp thêm động lực phát triển đối với Khánh Hòa.

“Với trách nhiệm và khát vọng của mình, Khánh Hòa sẽ không ngừng đổi mới, đưa Festival Biển Khánh Hòa trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm cỡ quốc tế, để mỗi kỳ Festival Biển là một dấu mốc trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.

Sân khấu đêm bế mạc lung linh sắc màu âm nhạc và ánh sáng. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Trong đêm bế mạc, khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với âm nhạc sôi động đến từ các đoàn nghệ sĩ, vũ đoàn…trong nước và quốc tế.

Trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc tế lớn như: vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 73 và Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Cosmo)…Việc liên tiếp tổ chức các sự kiện lớn này nhằm khẳng định mạnh mẽ tiềm năng, vị thế cũng như uy tín của Khánh Hòa trong việc tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã khen thưởng, vinh danh 28 doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng, góp phần trực tiếp vào sự thành công của Festival Biển năm nay./.