Festival Biển Khánh Hòa 2026: Hơn 2.000 phụ nữ diễu hành tại Lễ hội “Áo dài sắc màu của biển”

Các hội viên phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trong trang phục áo dài diễu hành xe đạp qua tuyến phố Trần Phú. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Áo dài từ lâu đã vượt qua giá trị của một trang phục truyền thống để trở thành biểu tượng văn hóa và quốc phục của Việt Nam. Tà áo dài thướt tha mang theo niềm tự hào dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp kín đáo, duyên dáng của người phụ nữ Việt qua nhiều thế hệ.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Đây là lần thứ 5 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ hội áo dài. Qua từng năm, quy mô và hình thức thể hiện liên tục được đổi mới, từ diễu hành bộ, xác lập kỷ lục Việt Nam đến trình diễn áo dài cùng xe xích lô.

Phụ nữ Khánh Hòa với nhiều độ tuổi khác nhau tham gia lễ hội diễu hành áo dài bằng xe đạp. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Năm nay, điểm nhấn của chương trình là hoạt động diễu hành áo dài bằng xe đạp trên cung đường ven Vịnh Nha Trang. Sự kết hợp giữa tà áo truyền thống và phương tiện giao thông quen thuộc không chỉ tái hiện ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ, mà còn lan tỏa thông điệp "sống xanh", bảo vệ môi trường và quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa thân thiện.

Các nữ trí thức, lãnh đạo sở ngành cùng tham gia đạp xe diễu hành áo dài trên đường phố Nha Trang. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Bà Nguyễn Quỳnh Nga kỳ vọng, chương trình diễu hành sẽ trở thành "đại sứ văn hóa", giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hướng tới phát triển bền vững. Sau sự kiện, hình ảnh áo dài cùng thói quen đi xe đạp sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành nét đẹp thường nhật trong đời sống văn hóa - xã hội tại địa phương.

Các bà, các mẹ cùng tham gia diễu hành áo dài bằng xe đạp trong chương trình lễ hội. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Tham gia diễu hành bằng xe đạp, bà Trương Thị Liên (phường Nam Nha Trang) chia sẻ niềm vui khi được góp phần quảng bá tà áo dài truyền thống đến nhân dân và du khách quốc tế; đồng thời bày tỏ mong muốn người dân phố biển Nha Trang, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam.

Hội viên phụ nữ Khánh Hòa trình diễn các bộ sưu tập áo dài trong chương trình lễ hội. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4, từ trái vào) chụp ảnh cùng chị em phụ nữ Khánh Hòa trong trang phục áo dài Việt Nam. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc cùng phần trình diễn áo dài do hội viên phụ nữ các địa phương trong tỉnh thể hiện./.