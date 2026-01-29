Tin tức
Fed giữ nguyên lãi suất: Giá vàng miếng tăng 6 triệu đồng/lượng
Trên thị trường thế giới, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách mới nhất, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững.
Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày (27-28/1), Fed cho biết các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu đồng thuận giữ lãi suất điều hành trong biên độ 3,5–3,75%, với lý do “hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ ổn định”.
Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới trong sáng sớm ngày 29/1, vượt mốc 5.500 USD/ounce, kéo dài đà tăng mạnh từ các phiên trước nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.
Vào lúc 22 giờ 46 phút GMT ngày 28/1 (5 giờ 46 phút sáng 29/1 giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 5.415,52 USD/ounce, sau khi chạm mức 5.418,39 USD/ounce. Tuy nhiên, tới lúc 6 giờ 42 phút sáng 29/1 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng tới 3,2%, đổ xô kỷ lục trước đó và vượt mốc 5.500 USD/ounce. Đà tăng này nối tiếp mức tăng 4,6% của phiên trước đó, đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020./.