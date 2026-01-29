Fed giữ nguyên lãi suất: Giá vàng miếng tăng 6 triệu đồng/lượng

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 50 phút, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 187,2 - 190,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và tăng 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 187,2 - 190,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc miếng được Công ty Bảo tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 4,447- 4,585 triệu đồng lượng (mua vào - bán ra), tăng 247 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 225 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách mới nhất, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững.

Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày (27-28/1), Fed cho biết các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu đồng thuận giữ lãi suất điều hành trong biên độ 3,5–3,75%, với lý do “hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ ổn định”.

Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới trong sáng sớm ngày 29/1, vượt mốc 5.500 USD/ounce, kéo dài đà tăng mạnh từ các phiên trước nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Vào lúc 22 giờ 46 phút GMT ngày 28/1 (5 giờ 46 phút sáng 29/1 giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 5.415,52 USD/ounce, sau khi chạm mức 5.418,39 USD/ounce. Tuy nhiên, tới lúc 6 giờ 42 phút sáng 29/1 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng tới 3,2%, đổ xô kỷ lục trước đó và vượt mốc 5.500 USD/ounce. Đà tăng này nối tiếp mức tăng 4,6% của phiên trước đó, đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020./.