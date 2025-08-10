FDI tăng vọt hơn 45% - Thành phố Hồ Chí Minh lấy lại sức hút nhà đầu tư ngoại

Tính đến hết tháng 7/2025, thành phố đã thu hút gần 6,2 tỷ USD vốn FDI, tăng 45,67% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

* FDI phục hồi mạnh trở lại

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 7/2025, thành phố đã thu hút gần 6,2 tỷ USD vốn FDI, tăng 45,67% so với cùng kỳ năm 2024. Dữ liệu này bao gồm cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước.

Số liệu của Sở Tài chính thành phố cho thấy, trong 7 tháng đã có 1.073 dự án FDI được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,3 tỷ USD; đồng thời có 296 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn ghi nhận tăng thêm 2,37 tỷ USD.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng chấp thuận cho 1.323 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 2,52 tỷ USD.

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận tín hiệu dòng vốn FDI chảy vào tích cực. Tính đến ngày 29/7/2025, tổng vốn FDI chảy vào các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn đạt 2,43 tỷ USD, trong đó có 133 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 1,1 tỷ USD và 106 dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm 1,33 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong số hơn 3,6 tỷ USD vốn đầu tư mới và mở rộng được tiếp nhận, có hơn 1 tỷ USD vốn FDI chảy vào lĩnh vực công nghệ cao. Điều này cho thấy định hướng phát triển công nghệ cao của TP. Hồ Chí Minh đang đi đúng hướng.

Một số dự án tiêu biểu như dự án Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất vi mạch của Công ty BE Semiconductor Industries N.V với tổng vốn đầu tư đăng ký 42 triệu USD; dự án Amazon Data Services Việt Nam đầu tư tăng vốn thêm 48 triệu USD; dự án Dược phẩm GSK Việt Nam đầu tư tăng vốn thêm 133 triệu USD…

Tại cuộc họp kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 9/8, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, thu hút vốn FDI là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế thành phố 7 tháng qua. Kết quả thu hút gần 6,2 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng năm 2025, tăng hơn 45% so với cùng kỳ là minh chứng cho môi trường đầu tư của TP. Hồ Chí Minh đã hấp dẫn trở lại.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố và các sở ngành đón tiếp và làm việc nhiều đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh. Gần đây, lãnh đạo thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với các đối tác quan trọng như Tập đoàn Intel (Hoa Kỳ), AEON (Nhật Bản), GS Engineering & Construction (Hàn Quốc), Thống đốc Trung tâm tài chính Astana (Kazakhstan), Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế nước Cộng hòa Argentina… Song song đó, thành phố cũng chủ động tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại Singapore, Malaysia và tham gia các hội chợ quốc tế lớn.

"Nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có những doanh nghiệp rất lớn ở các lĩnh vực rất "hot" đã đến và đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy môi trường đầu tư có tín hiệu rất tích cực cho sự phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian tới", ông Nguyễn Văn Được nói.