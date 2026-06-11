FAO: Việt Nam là ví dụ tiêu biểu trong việc triển khai hiệu quả hợp tác Nam - Nam

Sự tham dự của Đoàn Việt Nam tại Phiên họp thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về lương thực và nông nghiệp, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với các vấn đề an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chuyển đổi hệ thống nông lương. Ảnh: TTXVN phát

Phiên họp hội đồng FAO diễn ra trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức đan xen, bao gồm xung đột, biến đổi khí hậu, gián đoạn chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào nông nghiệp gia tăng và nguy cơ bất ổn tại các tuyến vận tải chiến lược.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) nhấn mạnh việc bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt đối với lương thực, phân bón, năng lượng và các đầu vào nông nghiệp là yêu cầu cấp thiết nhằm duy trì sản xuất nông nghiệp, ổn định thị trường và bảo vệ sinh kế của người nông dân.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) nhấn mạnh việc bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt đối với lương thực, phân bón, năng lượng và các đầu vào nông nghiệp là yêu cầu cấp thiết nhằm duy trì sản xuất nông nghiệp, ổn định thị trường và bảo vệ sinh kế của người nông dân. FAO cảnh báo nguy cơ lớn hiện nay không chỉ là thiếu hụt lương thực trước mắt, mà còn là cú sốc về phân bón và sản xuất, đặc biệt đối với nông dân tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông, những diễn biến liên quan đến Eo biển Hormuz không chỉ là vấn đề khu vực mà còn đặt ra rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu, do tuyến hàng hải này có vai trò quan trọng trong vận chuyển dầu thô, khí hóa lỏng, phân bón và lưu huỳnh – các yếu tố thiết yếu đối với sản xuất nông nghiệp và hệ thống lương thực.

FAO cảnh báo nguy cơ lớn hiện nay không chỉ là thiếu hụt lương thực trước mắt, mà còn là cú sốc về phân bón và sản xuất, đặc biệt đối với nông dân tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Đáng chú ý, tại phiên khai mạc, Tổng Giám đốc FAO Qu Dongyu đã nhắc đến Việt Nam như một ví dụ điển hình, tiêu biểu trong việc triển khai hiệu quả hợp tác Nam - Nam, cũng như trong phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Việc FAO ghi nhận kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy những đóng góp thiết thực của Việt Nam trong thúc đẩy chia sẻ tri thức, chuyển giao kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và hỗ trợ các nước đang phát triển trong tiến trình chuyển đổi hệ thống nông lương bền vững.

Phiên họp Hội đồng FAO lần thứ 181 cũng xem xét kết quả các Hội nghị Bộ trưởng khu vực của FAO năm 2026, trong đó các nước thành viên xác định những ưu tiên cụ thể về chuyển đổi hệ thống nông lương, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước và hỗ trợ nông hộ nhỏ.

Với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới, FAO ưu tiên phát huy thế mạnh của ngành nông nghiệp, cùng với việc bảo đảm các hộ nông dân quy mô nhỏ được thụ hưởng lợi ích từ công nghệ và các cơ hội do thương mại mang lại.

FAO đồng thời điểm lại tiến triển của nhiều sáng kiến quan trọng, trong đó có Sáng kiến Hand-in-Hand, Sáng kiến “Mỗi quốc gia một sản phẩm ưu tiên”, Sáng kiến Làng kỹ thuật số và Chương trình Hệ thống Di sản Nông nghiệp Quan trọng Toàn cầu.

Sự tham dự của đoàn Việt Nam tại phiên họp thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về lương thực và nông nghiệp, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với các vấn đề an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chuyển đổi hệ thống nông lương./.