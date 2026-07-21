Expedia xếp Phú Quốc vào Top 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026

Cáp treo Hòn Thơm vượt biển dài nhất thế giới tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Theo Expedia, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng trên các hòn đảo đang tăng mạnh. Lượng tìm kiếm trực tuyến về loại hình du lịch này tăng trung bình 55% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượt nhắc đến trên mạng xã hội tăng khoảng 20%. Xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của du khách đối với những điểm đến có cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và không gian yên bình hơn so với các địa điểm du lịch đông đúc.

Trong danh sách năm nay, Phú Quốc xếp thứ 9, cùng với Palawan (Philippines) là hai đại diện của Đông Nam Á góp mặt trong Top 10, cùng với các điểm đến trải dài trên nhiều châu lục. Theo Expedia, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên xu hướng tìm kiếm, mức độ quan tâm của du khách và tiềm năng phát triển của các điểm đến nghỉ dưỡng trên đảo.

Đứng đầu danh sách là St. Lucia (Caribbean), tiếp theo là Porto Santo của Bồ Đào Nha và Praslin (Seychelles). Ba hòn đảo châu Âu là Porto Santo (Bồ Đào Nha), Syros (Hy Lạp) và quần đảo Lofoten (Na Uy) được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp tự nhiên, trải nghiệm văn hóa đặc sắc và không gian ít đông đúc hơn so với nhiều điểm du lịch nổi tiếng.

Du khách tham quan, trải nghiệm Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Expedia cho rằng xu hướng du lịch hiện nay đang dịch chuyển từ các điểm đến quen thuộc sang những hòn đảo mới nổi, nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa bản địa, thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống chậm hơn. Nền tảng này cũng khuyến nghị du khách đặt dịch vụ sớm hoặc lựa chọn mùa thấp điểm để có chi phí hợp lý và trải nghiệm thuận lợi hơn.

Phú Quốc (Việt Nam) và Palawan (Philippines) là hai đại diện của Đông Nam Á góp mặt trong Top 10, cùng với các điểm đến trải dài trên nhiều châu lục. Ảnh: TTXVN phát

Danh sách của Expedia gồm: St. Lucia (Caribbean); Porto Santo (Bồ Đào Nha); Praslin (Seychelles); Syros (Hy Lạp); Lofoten (Na Uy); Palawan (Philippines); Culebra (Puerto Rico); Sanibel (Mỹ); Phú Quốc (Việt Nam) và Quốc đảo Fiji./.