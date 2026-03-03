EC dự kiến sang Việt Nam kiểm tra chống khai thác IUU từ ngày 9–19/3/2026

Các thương lái thu mua cũng phấn khởi sau những chuyến biển bội thu cá, mực của ngư dân trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVNN

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, ngày 25/2/2026, Cục Thủy sản và Kiểm ngư nhận được Thư chính thức của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thuỷ sản (DG-MARE) thông báo về Chương trình dự kiến làm việc của Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam. Thời gian dự kiến từ ngày 9–19/3/2026.



Để bảo đảm việc chuẩn bị chu đáo, thống nhất, chặt chẽ các nội dung phục vụ Đoàn Thanh tra EC, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá khẩn trương xây dựng báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, số liệu có tính logic, giải trình được để chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC; bảo đảm thống nhất với dữ liệu trên hệ thống quốc gia nghề cá Vnfishbase và các cơ sở dữ liệu khác. Sắp xếp hồ sơ khoa học, dễ tra cứu; chuẩn bị sẵn bản giấy và dữ liệu điện tử để cung cấp, giải trình khi Đoàn yêu cầu.



Các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ gồm: hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản; hồ sơ tàu cá xóa đăng ký; tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; tàu chưa đánh dấu, kẻ vẽ số đăng ký theo quy định; danh sách vị trí neo đậu cụ thể của các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản.



Cùng với đó là danh sách, hồ sơ xử lý tàu cá vi phạm IUU; hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến khai thác IUU (các hồ sơ xử phạt phải có phiếu thu, phiếu nộp tiền phạt của các đối tượng bị xử phạt vi phạm). Hồ sơ theo dõi, kiểm soát tàu cá qua hệ thống giám sát hành trình (VMS); hồ sơ xử lý tàu mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép trên biển. Hồ sơ xác nhận (SC) nguyên liệu thuỷ sản khai thác tại cảng cá, chứng nhận (CC) nguồn gốc thủy sản khai thác tại chi cục quản lý về thuỷ sản. Hồ sơ kiểm soát tàu ra vào cảng, giám sát sản lượng bốc dỡ.