Duy trì, giữ gìn và phát triển mạch kết nối giữa nhân dân Việt Nam - Slovakia
Khi đó, Slovakia đã cung cấp, viện trợ cho Việt Nam nhiều vật tư, trang thiết bị, giúp đào tạo đại học và trên đại học cho gần 4.000 kỹ sư, cử nhân, bác sỹ; đào tạo nghề cho trên 7.000 công nhân có trình độ tay nghề cao; tạo điều kiện cho gần 20.000 lao động Việt Nam làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất ở Slovakia. Sau khi trở về nước, lực lượng này đã tạo thành cộng đồng những người Việt có tình cảm và yêu mến đất nước, con người Slovakia. Đây là lực lượng có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước. Họ không chỉ là những người đã trực tiếp tiếp nhận tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Slovakia, mà còn là nhân tố quan trọng góp phần duy trì, vun đắp quan hệ giữa nhân dân hai nước, lực lượng nối dài tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Slovakia.
Để giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất hơn nữa trong thời gian tới, ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Slovakia đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Slovakia tiếp tục quan tâm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước, hướng tới việc thành lập Hội Hữu nghị với Việt Nam của Slovakia. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường phối hợp, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân được triển khai thường xuyên hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu hợp tác ngày càng tăng giữa hai nước. Hội Hữu nghị Việt Nam - Slovakia sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, chủ động và tích cực đóng góp vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và nhân dân Slovakia, vì hòa bình, hợp tác, phát triển.
Tiềm năng quan hệ giữa Slovakia và Việt Nam là rất lớn. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Slovakia trong khu vực Đông Nam Á và là đối tác lớn thứ ba của Slovakia trong khu vực châu Á. Ông Juraj Blanar tin tưởng, với nền tảng hữu nghị tốt đẹp đã được xây dựng, vun đắp trong nhiều năm qua, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo hai nước và nỗ lực chung của các cơ quan, tổ chức, nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Slovakia sẽ tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.