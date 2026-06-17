Đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam: Vietnam Airlines hiện thực hóa mục tiêu "vươn tầm" tại châu Âu

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (thứ 5, trái), cùng lãnh đạo sân bay Schiphol, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, đại diện Vietnam Airlines tại châu Âu, khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam. Ảnh : Duy Tùng - PV TTXVN tại châu Âu

Đây là bước đi chiến lược quan trọng, không chỉ mở rộng mạng lưới bay quốc tế của Hãng hàng không Quốc gia mà còn góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hà Lan.

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN83 cất cánh lúc 3h50 ngày 16/6 từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, chở gần 300 hành khách trên máy bay thân rộng Airbus A350 - một trong những dòng máy bay hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay. Sau hơn 12 giờ bay, chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay Amsterdam Schiphol. Chiều ngược lại, chuyến bay VN82 từ Amsterdam đi Hà Nội cũng cất cánh lúc 14h00 cùng ngày theo giờ địa phương.

Đường bay mới được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Với việc đưa Amsterdam vào mạng lưới, Vietnam Airlines nâng tổng số đường bay thẳng giữa Việt Nam và châu Âu lên 12 đường bay với 8 điểm đến, bao gồm Paris, London, Frankfurt, Munich, Milan, Copenhagen, Moskva và Amsterdam.

Máy bay của Vietnam Airlines đáp xuống sân bay Schiphol, Hà Lan hôm 16/6. Ảnh : Duy Tùng - PV TTXVN tại châu Âu

Phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của đường bay trong bối cảnh quan hệ song phương đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Ông cho biết Hà Lan hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU), đồng thời là nhà đầu tư châu Âu hàng đầu tại Việt Nam, với các lĩnh vực hợp tác trọng điểm gồm thương mại, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực.

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Ngô Hướng Nam, phát biểu tại lễ khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam hôm 16/6. Ảnh : Duy Tùng - PV TTXVN tại châu Âu

Đặc biệt, Hà Lan sở hữu hệ sinh thái công nghệ vi mạch và bán dẫn hàng đầu thế giới, tiêu biểu là tập đoàn ASML. Trong các chuyến thăm cấp cao gần đây, lãnh đạo hai nước đã nhất trí thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và thu hút doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào chuỗi cung ứng bán dẫn và công nghệ cao tại Việt Nam. Theo Đại sứ Ngô Hướng Nam, việc mở đường bay là bước chuẩn bị quan trọng cho việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, đường bay còn có giá trị nhân văn sâu sắc khi Hà Lan là nơi sinh sống của một cộng đồng người Việt đông đảo cùng nhiều du học sinh. "Việc mở đường bay có ý nghĩa lớn trong công tác bảo hộ công dân, cũng như gắn kết đồng bào hướng về quê hương, đất nước", Đại sứ Ngô Hướng Nam nhấn mạnh.

Đoàn khách du lịch của Công ty Vietravel, những khách hàng đầu tiên của chuyến bay thẳng Amsterdam-Hà Nội, hôm 16/6. Ảnh : Duy Tùng - PV TTXVN tại châu Âu

Sự kiện khai trương cũng có sự hiện diện của ông Patrick Roux, Tổng Giám đốc điều hành liên minh hàng không SkyTeam. Ông cho biết với việc Vietnam Airlines kết nối tới Amsterdam, đây trở thành thành viên thứ 15 của SkyTeam có mặt tại sân bay Schiphol, biến Amsterdam thành trung tâm kết nối lớn nhất của liên minh này trên toàn cầu. Ông Patrick Roux chia sẻ: "Vietnam Airlines là một thành viên rất năng động của SkyTeam và đang phát triển mạnh mẽ. Khách hàng là người hưởng lợi lớn nhất, vì họ được hưởng các lợi ích sẵn có cũng như trải nghiệm liền mạch khi bay trên các hãng hàng không thành viên SkyTeam".



Ông Joery Strijtveen, Trưởng Phòng Đối tác Hàng không tại Amsterdam Schiphol, cũng bày tỏ sự phấn khởi: "Thật tuyệt vời khi giờ đây chúng ta có ba chuyến bay mỗi tuần đến Việt Nam. Điều này sẽ giúp gắn kết và mang văn hóa, thương mại và con người đến gần nhau hơn".

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng Đại diện Vietnam Airlines tại Pháp và châu Âu, cho biết Schiphol là một trong những sân bay có tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất thế giới, đòi hỏi mức độ tuân thủ cao về chất lượng dịch vụ, đúng giờ và an toàn bay. Việc được chấp thuận khai thác tại đây là minh chứng cho sự trưởng thành và uy tín của Vietnam Airlines trên trường quốc tế. Ông Hoàng cho biết thêm: "Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ 4 sao với một trong những đội tàu bay hiện đại nhất của Việt Nam. Chúng tôi đang hướng tới dịch vụ 5 sao và sẽ sớm triển khai trong giai đoạn từ nay tới năm 2030".



Song song với việc mở đường bay Amsterdam, Vietnam Airlines cũng thông báo từ ngày 1/7/2026 sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Moskva từ 3 lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Động thái này thể hiện chiến lược phát triển mạng bay quốc tế linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường.



Việc khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam không chỉ là thành tựu của Vietnam Airlines mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của hàng không Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới và tạo động lực mới cho giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch giữa hai quốc gia./.