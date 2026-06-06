Đúc trống đồng và đại pháo thần công dành tặng nhân dân Quảng Trị

Đồng được nung chảy ở nhiệt độ cao trước khi thực hiện công đoạn rót vào khuôn đúc trống. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN Chiếc trống đồng được đúc theo mẫu trống đồng Ngọc Lũ, có đường kính mặt 79cm, cao 60cm sau khi tháo khuôn. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa cùng các nghệ nhân tiến hành lễ chập lò, nhập linh đúc trống đồng và đại pháo thần công. Khi lò lửa đến độ thăng hoa cũng là lúc đồng được nung chảy hoàn toàn, lúc này, khối đồng hợp nhất được rót từ từ vào khuôn trống đồng và khuôn 2 khẩu đại pháo thần công - đây được xem là nghi lễ trang trọng nhất của nghề đúc đồng truyền thống. Các nghệ nhân xứ Thanh bắt đầu tạo nên các hiện vật mang ý nghĩa đặc biệt, gửi gắm tình cảm tri ân đối với vùng đất Quảng Trị anh hùng.

Chiếc trống đồng được đúc theo mẫu trống đồng Ngọc Lũ, có đường kính mặt 79cm, cao 60cm. Trên thân trống khắc họa nhiều hình ảnh gắn với những dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc như Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Quảng Trị. Cùng với trống đồng, các nghệ nhân cũng thực hiện đúc 2 khẩu đại pháo thần công được chế tác mô phỏng thần công triều Nguyễn, dài 1,7m, trọng lượng khoảng 160kg/khẩu. Toàn bộ quá trình chế tác đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công truyền thống, từ tạo khuôn, nấu đồng đến đổ khuôn, hoàn thiện sản phẩm. Các sản phẩm do Công ty Trách nhiệm hữu hạn phục hồi nghề đúc đồng thủ công truyền thống làng Trà Đông (xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Nghệ nhân ưu tú Đặng Ích Hoàn thực hiện.

Nghệ nhân Đặng Ích Hoàn cho biết: Ông và các cộng sự đã dành một tháng để luyện đất, dựng khuôn, tạo hoa văn cho chiếc trống đồng này. Đặc biệt, ê kíp dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng mẫu trống đồng Ngọc Lũ, cố gắng để mang đến những sản phẩm hoàn mỹ nhất để thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa nêu rõ: Không chỉ mang giá trị văn hóa và nghệ thuật, trống đồng và đại pháo thần công còn là biểu tượng của truyền thống dựng nước, giữ nước, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Việc tổ chức đúc và trao tặng các hiện vật lần này còn là sự tri ân sâu sắc đối với vùng đất giàu truyền thống cách mạng Quảng Trị. Những hiện vật được trao tặng sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử đến thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Theo kế hoạch, lễ trao tặng trống đồng và súng thần công sẽ được tổ chức tại Thành cổ Quảng Trị vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2026. Hai khẩu đại pháo thần công sẽ được đặt tại Thành cổ Quảng Trị cùng trống đồng do Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa trao tặng năm 2020. Chiếc trống đồng được đúc theo mẫu trống đồng Ngọc Lũ sẽ được đặt tại Bảo tàng và Thư viện tỉnh Quảng Trị phục vụ trưng bày, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa đến người dân và du khách./.