Đưa văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến với đất mỏ

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN Triển lãm bao gồm nhiều nhạc cụ, công cụ sinh hoạt, trang phục, trang sức của các dân tộc tiêu biểu vùng Tây Nguyên; không gian sinh hoạt, văn hóa cồng chiêng của người dân. Sự kiện gồm 2 phần: Phần thứ nhất giới thiệu về di sản văn hóa - âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên truyền thống với hệ thống hình ảnh và tư liệu tiêu biểu; Phần thứ hai phản ánh di sản không gian văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng, qua cuộc sống đương đại hiện nay. Cùng với đó là các nhóm hiện vật đặc sắc như: nhạc cụ, công cụ sinh hoạt, trang phục, trang sức của các dân tộc tiêu biểu như: Êđê, Giarai, Mnông tỉnh Đắk Lắk. Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Phát biểu tại triển lãm, bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk chia sẻ, triển lãm không chỉ là hoạt động trưng bày mà là một hành trình của ký ức cộng đồng được chuyển tải qua từng di sản văn hóa từ không gian truyền thống đến đời sống đương đại bằng cách tiếp cận và sẻ chia mới; hành trình kết nối từ cao nguyên đất đỏ giàu truyền thống cách mạng đến miền Đông Bắc địa linh nhân kiệt. Đây là hành trình khám phá không chỉ về di sản, văn hóa mà còn là sự kết nối nhân văn giữa cộng đồng, các thế hệ, sự hòa quyện của quá khứ và hiện tại, truyền thống và đương đại. Đơn vị mong muốn mang đến cho người dân cũng như du khách nhiều trải nghiệm thú vị và những hiểu biết văn hóa về cồng chiêng Tây Nguyên.

Em Nguyễn Ngọc Linh (lớp 11A8, Trường Trung học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, dù đã biết về cồng chiêng qua báo chí, mạng xã hội nhưng đây là lần đầu em được tiếp cận trực tiếp với các bộ cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và trang phục của người dân tộc ở Tây Nguyên. Em thấy rất vui và thú vị. Qua đây, em hiểu hơn về văn hóa cồng chiêng, phong tục tập quán, cuộc sống của người dân vùng Tây Nguyên.

Các đại biểu nghe thuyết minh về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ dân gian mà còn là linh hồn văn hóa của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Mỗi thanh âm cồng chiêng vang lên không chỉ thể hiện đời sống tinh thần của cộng đồng buôn làng mà còn phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa truyền thống với đời sống đương đại. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật cùng các hoạt động trình diễn văn hóa dân gian đặc sắc, triển lãm góp phần giới thiệu đến công chúng những giá trị tiêu biểu của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây còn là dịp để kết nối, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến với công chúng cả nước./.