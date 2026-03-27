Đưa tinh thần Hội nghị Trung ương 2 vào cuộc sống từ nơi vùng cao, biên giới

Ông Đặng Văn Háu, người có uy tín, cán bộ đảng viên lão thành tại xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) trao đổi về Hội nghị Trung ương 2. Ảnh: TTXVN phát

Các ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận cao với những định hướng lớn của Trung ương, nhất là việc kiên định “Bốn kiên định”, “Bốn nguyên tắc” cốt lõi; mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây được xem là những trụ cột quan trọng, vừa giữ vững ổn định chính trị, vừa tạo động lực cho sự phát triển bền vững.

Thực tiễn cho thấy, kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang đang có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,01%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 12%. Đặc biệt, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt qua từng năm. Cùng với đó, hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở y tế tiếp tục được đầu tư, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển toàn diện.

Từ tinh thần Hội nghị Trung ương 2, các địa phương đã chủ động cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp. Tại xã Lũng Cú, địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, việc triển khai chủ trương được gắn chặt với mục tiêu giảm nghèo, phát triển sinh kế bền vững cho bà con. Nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn trên 30%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 25 triệu đồng/người/năm.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết, địa phương hoàn toàn nhất trí với các định hướng của Trung ương, đặc biệt là việc tiếp tục khẳng định các nguyên tắc cốt lõi, tạo cơ sở giữ vững ổn định chính trị và định hướng phát triển lâu dài. Trên cơ sở đó, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển cây dược liệu, chăn nuôi gia súc; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, phát triển homestay gắn với bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo tiếp tục được địa phương triển khai đồng bộ thông qua hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Tại xã Thanh Thủy, tinh thần Hội nghị Trung ương 2 cũng đang lan tỏa mạnh mẽ. Ông Đặng Văn Háu, người có uy tín, cán bộ, đảng viên lão thành tại xã Thanh Thủy cho biết, ông thống nhất cao với các chủ trương của Trung ương, nhất là phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hiện nay, gia đình ông cùng nhiều hộ dân phát triển mô hình homestay kết hợp sản xuất nông nghiệp, dịch vụ để tăng thu nhập. Theo ông Đặng Văn Háu, những định hướng đúng đắn đã tạo thêm động lực để người dân mạnh dạn đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục được hỗ trợ về hạ tầng, kỹ năng và quảng bá du lịch.

Ở khu vực biên giới của tỉnh, việc cụ thể hóa các chủ trương Hội nghị Trung ương 2 càng có ý nghĩa quan trọng. Ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Tùng Vài (Tuyên Quang) bày tỏ sự đồng thuận cao với những định hướng lớn của Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Lý cho hay, địa phương đã xác định rõ định hướng phát triển, tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển chăn nuôi hàng hóa, trồng dược liệu và du lịch cộng đồng.

Đồng thời, xã phối hợp với các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ cơ sở.

Việc đưa tinh thần Hội nghị Trung ương 2 vào thực tiễn đã tạo sự đồng thuận và chuyển biến rõ nét từ cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để các chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng biên giới…/.