Đưa thành tựu khoa học xã hội và nhân văn đến gần công chúng

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức trong bối cảnh đất nước hướng tới những dấu mốc lịch sử quan trọng, là dịp nhìn lại những giá trị tư tưởng và cách mạng đã được hun đúc qua các chặng đường phát triển. Những giá trị đó tiếp tục được khẳng định trong thực tiễn hiện nay, thể hiện ở sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, lấy con người làm trung tâm của phát triển.

Khu trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học với chủ đề “Vững nền tảng – Sáng tương lai” tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, khu trưng bày không chỉ là nơi giới thiệu các kết quả nghiên cứu mà còn là không gian kết nối tri thức, qua đó, khẳng định vai trò của khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là Triết học, trong việc định hướng nhận thức, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Không gian trưng bày được xây dựng theo hướng mở, giúp người xem tiếp cận các kết quả nghiên cứu một cách trực quan, dễ hiểu. Các nội dung được sắp xếp theo dòng chảy phát triển của khoa học, từ những nền tảng lý luận đến các ứng dụng trong thực tiễn, thể hiện sự gắn kết giữa nghiên cứu và đời sống.



Chia sẻ tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Triết học cho biết, hành trình hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển của Viện Triết học gắn liền với những bước chuyển quan trọng của đất nước. Từ những năm đầu thành lập trong điều kiện chiến tranh, các nhà khoa học đã đặt nền móng cho ngành Triết học ở Việt Nam, nghiên cứu các vấn đề tư tưởng và lý luận phục vụ sự nghiệp cách mạng. Qua các giai đoạn phát triển, từ thời kỳ đất nước thống nhất đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, các nghiên cứu của Viện Triết học luôn bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của quá trình phát triển. Không chỉ dừng ở nghiên cứu cơ bản, các kết quả nghiên cứu còn được sử dụng trong việc tư vấn chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng và góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận.

Các đại biểu tham quan Khu trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học với chủ đề “Vững nền tảng – Sáng tương lai” tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Nhấn mạnh yếu tố con người, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức cho rằng, thành tựu của Viện Triết học không chỉ nằm ở các công trình nghiên cứu hay giải thưởng, mà còn ở đội ngũ các nhà khoa học qua nhiều thế hệ, những người luôn kiên trì theo đuổi tri thức, gắn bó với thực tiễn và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.



Cùng nhìn lại chặng đường phát triển của khoa học pháp lý Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật cho biết, từ những năm đầu thành lập, các nhà khoa học đã xây dựng nền tảng lý luận về Nhà nước và pháp luật, phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng các thiết chế của Nhà nước. Trong các giai đoạn tiếp theo, đặc biệt từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Viện Nhà nước và Pháp luật đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và kiểm soát quyền lực. Các nghiên cứu của Viện Nhà nước Pháp luật cũng tham gia vào những dấu mốc quan trọng như xây dựng và sửa đổi Hiến pháp, hoàn thiện các đạo luật nền tảng.



Thông qua hoạt động trưng bày, Ban tổ chức mong muốn khẳng định vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong việc định hướng nhận thức và góp phần kiến tạo phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ nhà khoa học đã bền bỉ đóng góp cho sự phát triển của nền khoa học nước nhà.



Khu trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học với chủ đề “Vững nền tảng - Sáng tương lai” diễn ra từ ngày 6/4 đến hết ngày 6/6/2026 tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Hà Nội./.