Đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến yêu thích hàng đầu của du khách trong và ngoài nước

Tp. Hồ Chí Minh rực rỡ về đêm bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Văn Trung

* Ưu tiên thị trường trọng điểm



Ghi nhận thị trường cho thấy, doanh nghiệp lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng và giới thiệu đa dạng chương trình tour ngắn ngày, city tour, tour trải nghiệm ban đêm, tour ẩm thực, tour kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương lân cận… Các doanh nghiệp này không chỉ thiết kế hành trình tour phù hợp với thị trường khách nội địa, mà còn tập trung vào những thị trường khách quốc tế trọng điểm như: Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu… có xu hướng lưu trú ngắn ngày, kết hợp tham quan đô thị, trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và tham gia các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Vietluxtour (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, ngay từ rất là sớm, Vietluxtour đã làm việc với mạng lưới nhà cung cấp trong và ngoài nước của mình để chuẩn bị sản phẩm, dịch vụ phong phú, cũng như xây dựng gói sản phẩm kích cầu dành cho khách hàng. Đặc biệt, đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Vietluxtour tung ra một số dòng sản phẩm đặc trưng cho du lịch trong cuối năm 2025 và đầu năm 2026.



Theo ông Trần Thế Dũng, đối với thị trường khách quốc tế, Vietluxtour đã xây dựng nhiều sản phẩm dành chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, có thể kể đến dòng sản phẩm “Khách Tây ăn Tết miền Tây” và dự kiến trong tháng 1/2026, Vietluxtour sẽ đón 6 đoàn khách tham gia ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình dành cho khách nước ngoài trải nghiệm Tết Nguyên đán đã được Vietluxtour duy trì phát triển thường niên qua nhiều năm, nhưng “Khách Tây ăn Tết miền Tây” năm nay đón nhận được nhiều phản hồi, cũng như tín hiệu đăng ký tour tích cực từ thị trường khách quốc tế.



Ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bà Vũ Thị Thanh Hiền, Giám đốc khách sạn Kim Đô, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khách sạn đang tất bật và hào hứng chuẩn bị những sản phẩm, dịch vụ chào đón khách đến Thành phố Hồ Chí Minh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lợi thế của khách sạn Kim Đô là vị trí tọa lạc ngay đường Nguyễn Huệ, nên hằng năm mỗi dịp Tết về Xuân sang chào đón số lượng khách rất đông trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ sau khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ của Thành phố.



“Với định hướng đảm bảo phục vụ tốt số lượng khách lưu trú tại Kim Đô nói riêng, cũng như đoàn khách đến Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, hiện tại khách sạn vẫn đang tích cực phát triển thêm dịch vụ lưu trú và ẩm thực. Ví dụ, trước mặt tiền khách sạn, Kim Đô được phép khai thác dịch vụ ẩm thực để phục vụ ngày càng nhiều món ăn địa phương đến với không chỉ du khách quốc tế, mà còn kiều bào, cũng như khách trong nước thưởng thức. Ngoài ra, Kim Đô cũng có những chương trình giải trí như: múa Lân Sư Rồng, Lễ hội chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mang đậm bản sắc Việt dành cho du khách,” bà Vũ Thị Thanh Hiền cho biết.



Đến thời điểm này, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú… đã triển khai những biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo hiệu quả kích cầu du lịch dịp Tết năm nay và đảm bảo an toàn trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, những đơn vị này cũng định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ theo hai mũi chính là đảm bảo phát triển sản phẩm, chất lượng dịch vụ cùng với truyền thông, quảng bá thị trường trọng điểm.



Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Khánh đánh giá, đối với ngành du lịch, những mùa lễ, Tết là không nghỉ và luôn có sự chuẩn bị, cũng như sẵn sàng phục vụ số lượng khách có thể tăng đột biến ở thời gian cao điểm. Riêng doanh nghiệp lữ hành của Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chuẩn bị để có những sản phẩm mới, chương trình du lịch tốt nhất đáp ứng cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Báo cáo nhanh từ một số doanh nghiệp lữ hành cho thấy, hiện nay có những trường hợp vé máy bay đặt còn đang khó khăn, chứng tỏ nhu cầu đi du lịch của đợt Tết năm nay rất cao.



* Lợi thế không gian du lịch "siêu đô thị"



Theo một số chuyên gia, năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là một "siêu đô thị" sau quá trình hợp nhất, vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch trọng điểm của khu vực. Thành phố có lợi thế thu hút những đoàn khách. Bởi ngoài không gian du lịch đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang sở hữu những không gian tham quan đầu tư khu công nghiệp, du lịch biển - nghỉ dưỡng cao cấp… Trong không gian mới, Thành phố hoàn toàn có thể đáp ứng được những đoàn khách lớn và một trong những mục tiêu trọng điểm của ngành Du lịch năm nay là du lịch về MICE.



Vừa qua, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026. Đây vừa là hoạt động chào mừng thường niên, vừa là lời cam kết về một điểm đến “An toàn - thân thiện - hấp dẫn”. Qua đó, ngành Du lịch Thành phố mong muốn truyền tải trọn vẹn tinh thần: “Cởi mở - trẻ trung - sống động - hứng khởi - hướng về tương lai” đến bạn bè quốc tế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong nước và quốc tế ngay từ những ngày đầu năm.



Thống kê, trong dịp Tết Dương lịch 2026, doanh thu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt 2.632 tỷ đồng. Khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 1.240.000 lượt; khách quốc tế đạt 75.726 lượt; công suất phòng đạt khoảng 75%. Ngoài ra, doanh thu từ những hoạt động ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí… tăng tích cực cũng góp phần tạo khí thế khởi đầu thuận lợi cho hoạt động du lịch năm 2026. Những tín hiệu này tạo động lực cho doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời cho phép ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt được doanh thu cao.



Liên quan đến kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, như mọi năm, ngành sẽ triển khai tiếp những chương trình trước đây. Tuy nhiên với không gian mới, vị thế mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng những chương trình chất lượng, đặc sắc hơn. Những chương trình do Sở Du lịch Thành phố chủ trì sẽ cố định thời gian cụ thể để không chỉ khách trong nước mà khách quốc tế biết và đến tham gia với Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm.



Theo ông Phạm Huy Bình, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các quầy thông tin du lịch, cung cấp cho du khách ấn phẩm giới thiệu các tour, tuyến du lịch nội đô đặc sắc, "Hộ chiếu ẩm thực" và quà tặng lưu niệm du lịch. Sở còn đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến du lịch bằng trưng bày sản phẩm lưu niệm mang đậm giá trị văn hóa Việt Nam; thông tin chương trình ưu đãi, phiếu giảm giá từ các hãng hàng không và doanh nghiệp đồng hành. Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp lữ hành tiếp đón khách đến địa phương, nhất là khách quốc tế bằng sự thân thiện, ấn tượng; góp phần đưa Thành phố trở thành điểm đến yêu thích hàng đầu và là hành trình sống động không thể bỏ qua đối với mọi du khách trong năm 2026./.