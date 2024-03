Đưa Tết Việt ra thế giới

Thống đốc Vùng lãnh thổ Bắc Australia Hugh Heggie (áo vest xanh) với bức thư pháp. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, sự kiện có sự tham dự của ông Hugh Heggie, Thống đốc Vùng lãnh thổ Bắc Australia; bà Eva Lawler, Thủ hiến Vùng lãnh thổ Bắc Australia; ông Dheran Young, Quyền Chủ tịch Thượng viện Bắc Australia; bà Ngaree Ah Kit, Bộ trưởng phụ trách Đa văn hóa; ông Joel Bowden, Bộ trưởng phụ trách giáo dục quốc tế; bà Marie-Clare Boothby, Đồng Bộ trưởng Du lịch; bà Jo Hersey, Đồng Bộ trưởng Nghệ thuật, Văn hóa và Di sản; ông Kon Vatskalis, Thị trưởng thành phố Darwin; cùng sự có mặt của đông đảo bà con người Việt và bạn bè Bắc Australia.

Đây là lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ Việt Nam. Sự kiện không chỉ là điểm hẹn, nơi lan tỏa sự ấm áp dành cho cộng đồng người Việt khi Tết đến, Xuân về, mà thông qua các hoạt động, trò chơi dân gian, giúp mang lại trải nghiệm văn hóa mới lạ cho bạn bè quốc tế Vùng lãnh thổ Bắc Australia; qua đó thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và đặc biệt là để thế hệ trẻ người Việt sinh ra tại Australia không quên giá trị cội nguồn.

Nhóm nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, do Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm dẫn đầu, đã giới thiệu nghệ thuật trà đạo, các trò chơi dân gian, nghệ thuật thư pháp, các loại bánh truyền thống và trình diễn các bộ sưu tập áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam để giới thiệu tới người dân địa phương. Các nghệ sĩ, nghệ nhân như Thạc sỹ-nhà thiết kế Sỹ Hoàng, nghệ nhân thư pháp Thanh Sơn, Ngọc Mỹ; Nghệ nhân kẹo tạo hình Thanh Thiện, bằng tài năng và sự nhiệt huyết của mình đã thành công truyền tải “hồn Việt” qua từng sản phẩm trình diễn.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự đồng hành tài trợ của Hãng hàng không Vietjet, Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Bắc Australia (NT-VBC) do ông Nguyễn Ngọc Mỹ làm Chủ tịch và sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con, đặc biệt là Hội Nông gia Việt Nam tại Bắc Australia do ông David Dinh làm Chủ tịch.

Với mong muốn mang đến cho bà con xa quê hương không khí ngày Tết cổ truyền, chương trình “Xuân Quê hương 2024” được tổ chức trong không gian truyền thống, tái hiện không khí đón Tết ba miền, giới thiệu văn hóa trà Việt ngày Xuân; văn hoá “lì xì”; thư pháp Việt; trình diễn áo dài dân tộc. Chương trình nghệ thuật do Tổng đạo diễn Thảo Nguyên của Công ty Sự kiện cảm xúc TripleE. biên tập dàn dựng, gồm các tiết mục ca nhạc, hội chợ tết, múa lân, các trò chơi dân gian… tái hiện những nghi lễ truyền thống ngày tết, góp phần quảng bá văn hóa Việt. Đây là món quà mừng Xuân 2024 hấp dẫn và đầy ý nghĩa dành tặng đồng bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Trong không khí đầm ấm, tươi vui và đậm chất truyền thống, phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Tây Australia và Vùng lãnh thổ Bắc Australia, bà Nguyễn Thanh Hà đã thông tin về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2023, điểm lại những nét chính trong quan hệ Việt Nam – Australia nói chung và với Vùng lãnh thổ Bắc Australia nói riêng. Về cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Australia, bà Nguyễn Thanh Hà cho biết cộng đồng tuy nhỏ, chỉ có hơn 2.500 người nhưng đã có những đóng góp nổi bật vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao; đồng thời giữ vai trò là cầu nối, tích cực gắn kết Bắc Australia và Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Tây Australia và Bắc Australia Nguyễn Thanh Hà chụp ảnh lưu niệm cùng Thống đốc Vùng lãnh thổ Bắc Australia Hugh Heggie. Ảnh: TTXVN phát

Bà Nguyễn Thanh Hà bày tỏ mong muốn chính quyền Bắc Australia tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa; và thông qua văn hóa, mở ra cánh cửa thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai bên. Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự đã tặng quà tri ân những cá nhân có đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ Việt Nam - Australia.

Sự kiện “Xuân Quê hương” cũng là dịp để thế hệ trẻ người Việt và bạn bè quốc tế tại Vùng lãnh thổ Bắc Australia hiểu sâu sắc thêm về văn hóa Việt Nam. Những phong tục, tập quán trong ngày lễ cổ truyền của người Việt được tái hiện sinh động, giúp người tham dự được trải nghiệm và cảm nhận phần nào không khí Tết quê nhà. Sự kiện không chỉ có ý nghĩa góp phần “giữ lửa” Tết cổ truyền dân tộc, mà còn truyền đi thông điệp về sự hiếu khách của người Việt, và lời chúc bình an đến bạn bè quốc tế, gắn kết thêm tình hữu nghị Việt - Australia.

Trước đó, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia, vào tháng 12/2023, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Tây Australia và Vùng lãnh thổ Bắc Australia cũng đã mời Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm, người có kinh nghiệm hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, tham dự và trình diễn nghệ thuật trà đạo tại Tây Australia./.