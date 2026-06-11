Đưa sản phẩm OCOP trở thành “đại sứ du lịch”, tạo giá trị gia tăng lớn

Sản phẩm rong nho đạt OCOP 5 của doanh nghiệp Trí Tín. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN

Hiện nay, nhiều sản phẩm OCOP của Khánh Hòa đã tạo được dấu ấn trên thị trường như yến sào, trầm hương, nước mắm, rong nho, các sản phẩm từ xoài, sầu riêng, măng cụt, cùng nhiều sản phẩm thủ công truyền thống. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, văn hóa, tập quán sản xuất và bản sắc riêng của từng địa phương.

Theo Đề án “Phát triển sản phẩm OCOP trở thành đại sứ du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030”, tỉnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch; đưa OCOP hiện diện tại các điểm tham quan, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, sân bay, cảng biển và các trung tâm thương mại phục vụ du khách. Qua đó, mỗi sản phẩm OCOP sẽ trở thành một kênh quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Khánh Hòa.

Theo ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Khánh Hòa, xu hướng du lịch hiện nay đang thay đổi mạnh. Du khách không chỉ tìm kiếm nghỉ dưỡng mà còn quan tâm đến trải nghiệm văn hóa, môi trường và đời sống bản địa. Đây là cơ hội để Khánh Hòa phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái gắn với sản phẩm OCOP và các giá trị truyền thống địa phương. Trong bối cảnh mới, du khách ngày càng quan tâm đến các giá trị xanh và phát triển bền vững. Những trải nghiệm tại trang trại, làng nghề, vùng sản xuất đặc sản hay cộng đồng dân cư bản địa giúp kéo dài thời gian lưu trú, tạo thêm nhiều sự lựa chọn sản phẩm cho du khách

Ông Phạm Minh Nhựt cho rằng, việc kết nối sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch không đơn thuần là bán sản phẩm cho du khách mà còn là những câu chuyện kể phía sau cho mỗi sản phẩm. Từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất đến yếu tố văn hóa, lịch sử đều có thể trở thành tài nguyên du lịch hấp dẫn, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho cả sản phẩm và mỗi địa phương. Để OCOP thực sự trở thành “đại sứ du lịch”, cần xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp OCOP, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú. Cùng với đó là nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm tiêu chuẩn xanh và tạo điều kiện để du khách được trực tiếp trải nghiệm quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm.

Việc xây dựng Đề án “Phát triển sản phẩm OCOP trở thành đại sứ du lịch” không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm địa phương mà còn hướng tới hình thành chuỗi giá trị mới giữa nông nghiệp, văn hóa và du lịch. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Khánh Hòa hiện có khoảng 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên với hơn 270 chủ thể tham gia. Nhiều sản phẩm đã trở thành thương hiệu đặc trưng của địa phương như yến sào, trầm hương, rong nho, nước mắm, xoài Cam Lâm, sầu riêng Khánh Sơn và nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống. Đây là nguồn tài nguyên bản địa quý giá để phát triển thành những “đại sứ du lịch”, góp phần kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Khánh Hòa tới du khách trong nước và quốc tế.

Theo Đề án, đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu có ít nhất 50 sản phẩm OCOP gắn với du lịch, hình thành tối thiểu 30 điểm giới thiệu, trải nghiệm OCOP tại các khu vực có tiềm năng du lịch; đồng thời xây dựng bản đồ số OCOP, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh ưu tiên phát triển các sản phẩm OCOP từ 4 sao trở lên và các sản phẩm đặc hữu mang đậm bản sắc địa phương để tạo sự khác biệt cho điểm đến. Khi mỗi sản phẩm OCOP trở thành một câu chuyện văn hóa sống động gắn với vùng nguyên liệu, làng nghề, cộng đồng dân cư và các điểm đến du lịch, giá trị mang lại sẽ không chỉ là doanh thu, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu du lịch Khánh Hòa. Đây cũng là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực mới cho tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Khánh Hòa đang tập trung hoàn thiện hệ thống điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các khu du lịch, cảng hàng không, bến cảng và trung tâm dịch vụ. Song song đó, tỉnh xây dựng các tour trải nghiệm gắn với vùng nguyên liệu, làng nghề, trang trại nông nghiệp công nghệ cao, các mô hình du lịch cộng đồng tại các vùng Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa và các địa phương có thế mạnh.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp OCOP tại Khánh Hòa đã từng bước khẳng định vai trò cầu nối giữa sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch. Tiêu biểu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trí Tín, đơn vị có sản phẩm rong nho đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp còn đầu tư xây dựng khu nuôi trồng, chế biến theo hướng hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế. Ông Lê Bền, Giám đốc Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trí Tín cho biết, rong nho Khánh Hòa hiện đã có mặt tại nhiều thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn nằm ở việc sản phẩm trở thành phương tiện quảng bá hình ảnh địa phương. Nhiều du khách sau khi tham quan các vùng nuôi rong nho đã hiểu hơn về điều kiện tự nhiên, môi trường biển và phương thức sản xuất đặc trưng của Khánh Hòa. Từ một sản phẩm nông nghiệp, rong nho đang góp phần kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa địa phương. Để OCOP thực sự trở thành đại sứ du lịch, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chương trình xúc tiến du lịch, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành và hệ thống lưu trú. Khi du khách được trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất, thưởng thức sản phẩm tại điểm đến và hiểu được giá trị phía sau mỗi sản phẩm, sức lan tỏa của thương hiệu OCOP sẽ được nâng lên. Đây là hướng đi giúp gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Để sản phẩm OCOP thực sự trở thành đại sứ du lịch, tỉnh Khánh Hòa cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện bao bì, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Mỗi sản phẩm cần được phát triển theo hướng kể câu chuyện văn hóa đặc trưng của địa phương để tạo sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế./.