Đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển vững mạnh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Tới dự và phát biểu lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự cảm ơn trân trọng tới các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - New Zealand trong suốt 50 năm qua.

Bộ trưởng nêu rõ, quan hệ Việt Nam - New Zealand đã có sự phát triển toàn diện, sâu sắc trên tất cả các kênh và các cấp. Hai nước tuy cách xa nhau về địa lý nhưng ngày nay đã trở nên gần gũi và gắn hết hơn bao giờ hết. “Chúng ta đều là những quốc gia yêu chuộng hòa bình, coi trọng phát triển bền vững, đề cao giá trị của sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người, đặt con người làm trung tâm của sự phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cách đây 50 năm khi Việt Nam vừa giành được độc lập, thống nhất đất nước, New Zealand là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đầu những năm 1990, New Zealand cũng là nước đầu tiên hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho cán bộ trung ương của Việt Nam thông qua chương trình ELTO, giúp Việt Nam đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - New Zealand đã không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển toàn diện, với những bước tiến dài vượt bậc. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2009, Đối tác Chiến lược vào năm 2020 và vào tháng 2 năm nay, chính thức trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện - mức độ quan hệ cao nhất mà Việt Nam thiết lập với một nước.