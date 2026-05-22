Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - châu Phi lên tầm cao mới

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung với các đại biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Ngày châu Phi (25/5/1963 - 25/5/2026), Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới chính phủ, nhân dân các quốc gia châu Phi và toàn thể cộng đồng người châu Phi đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp nhóm Đại sứ, Đại biện các nước Châu Phi tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Nhắc lại mối quan hệ gắn bó lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà hoạt động chính trị châu Phi thành lập phong trào chống chủ nghĩa đế quốc, Bộ trưởng đánh giá sợi dây lịch sử này đã tạo nền tảng cho sự gắn kết đặc biệt giữa Việt Nam và các nước châu Phi, luôn đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau liên tục từ sau khi giành độc lập dân tộc cho đến ngày nay.

Đánh giá cao tiềm năng, vị thế và tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn châu lục, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hai bên cần tăng cường tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho quan hệ giữa châu Phi và Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị cùng tìm các biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, năng lượng, lương thực, y tế, các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, hợp tác trên các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên cùng trao đổi, tìm ra các cơ chế hợp tác hiệu quả, bao gồm cả song phương và ba bên, nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, sáng kiến hợp tác.

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Đại sứ Morocco Jamale Chouaibi, Trưởng Nhóm Đại sứ/Đại biện các nước châu Phi tại Việt Nam, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần thứ XVI, bày tỏ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Các Đại sứ nhấn mạnh các nước châu Phi đánh giá cao năng lực, coi Việt Nam là đối tác đáng tin cậy và hình mẫu phát triển, mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực như an ninh lương thực, y tế, chế biến khoáng sản, giáo dục - đào tạo, du lịch.

Đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Lê Hoài Trung về việc tìm ra các cơ chế hợp tác hiệu quả, các Đại sứ đề xuất hai bên hoàn thiện khung pháp lý, kế hoạch hành động về hợp tác kèm theo các cơ chế đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi về giao thương, đi lại và giao lưu nhân dân…

Bộ trưởng Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao các sáng kiến của Nhóm Đại sứ/Đại biện các nước châu Phi tại Việt Nam, nhất là sáng kiến về việc thúc đẩy đàm phán các FTA, thành lập Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Phi tại Việt Nam, tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Phi và ASEAN. Bộ trưởng đề nghị Nhóm Đại sứ/Đại biện các nước châu Phi tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao, định kỳ trao đổi về các giải pháp hợp tác.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ sự tin tưởng Nhóm Đại sứ/Đại biện các nước châu Phi sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hiệu quả đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - châu Phi lên tầm cao mới, phục vụ thiết thực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của hai bên./.