Đưa Nghị quyết thành kết quả: Ngư dân chắc tay lái vươn khơi, phát triển kinh tế biển

Vùng biển phía Nam của Tổ quốc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Nhận thức sâu sắc điều đó, các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Dân quân thường trực luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.



Thành công của Đại hội XIV đã truyền cảm hứng và tinh thần quyết tâm cao độ cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 3 và dân quân thuộc Hải đội Dân quân thường trực, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển, sóng to gió lớn vẫn kiên cường bám trụ.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tuyên truyền, tặng cờ cho ngư dân trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Đại úy Nguyễn Thành Trung, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 (thuộc Vùng 2 Hải quân) cho biết, cán bộ, chiến sĩ trên tàu xác định rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng xử trí mọi tình huống, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo, bình yên trên hướng biển. Đây chính là hành động thiết thực nhất, lập công chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.



Hải quân Nhân dân Việt Nam và lực lượng chấp pháp trên biển đã quán triệt nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước, tăng cường đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các lực lượng cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về khai thác hải sản, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác và đánh bắt đúng ngư trường, đúng quy định.



Đồng chí Hoàng Quang Trung, Hải đội trưởng Hải đội Dân quân thường trực (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ các hoạt động kinh tế trên biển. Mỗi cán bộ, dân quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Đại hội XIV của Đảng thành công đã tạo luồng sinh khí mới, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió.



Ngư dân Võ Hoàng Rớt (làm việc trên ghe cá AG 95788 TS) bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào những quyết sách đúng đắn mà Đại hội đã đề ra. Anh chia sẻ, ngư dân mong muốn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sớm được đi vào thực tiễn, tiếp tục quan tâm sâu sắc đến đời sống, sinh kế của bà con. Đó chính là động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển lâu dài, khai thác đúng pháp luật và cùng các lực lượng giữ vững chủ quyền biển, đảo.