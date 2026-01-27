Đưa Nghị quyết thành hành động: Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 “5 vững”

Các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 đã khẳng định quyết tâm của toàn thể lực lượng vũ trang Quân khu trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh, buổi gặp mặt năm nay diễn ra trong không khí phấn khởi khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, mở ra bước ngoặt lịch sử cho sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Đối với lực lượng vũ trang Quân khu 9, niềm vui ấy càng được nhân lên khi trong những ngày đầu năm mới 2026, Quân khu có thêm 5 đồng chí được phong quân hàm cấp Tướng và đồng chí Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu đã được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Điểm lại những dấu ấn quan trọng trong năm 2025, Chính ủy Quân khu 9 cho biết, đây là năm mang ý nghĩa lịch sử với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (8/12/1945 - 8/12/2025). Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng vũ trang Quân khu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đặc biệt, công trình Sở Chỉ huy Quân khu mới với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng đã được khánh thành, dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 30/3/2026, tạo điều kiện hiện đại hóa công tác chỉ huy, điều hành.

Năm 2025 cũng chứng kiến sự bứt phá trong công tác quân sự, quốc phòng của Quân khu. Đảng bộ Quân khu đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2025 - 2030, bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 24 đồng chí. Lực lượng vũ trang Quân khu đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam, không để bị động, bất ngờ. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt với việc sáp nhập, tổ chức lại nhiều cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các hoạt động "Tết quân dân" và phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã huy động được hàng trăm tỷ đồng, xây dựng hơn 2.100 căn nhà cho đối tượng chính sách và người nghèo, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" trên địa bàn chiến lược.

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Cụ thể, Quân khu kiên định đường lối quân sự của Đảng, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; ngăn ngừa các nguy cơ xung đột và biểu hiện suy thoái tư tưởng. Mục tiêu trọng tâm là xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu "5 vững" (chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững).

Trong kỷ nguyên mới, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng xác định vai trò đặc biệt quan trọng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trung tướng Hồ Văn Thái bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, với bản lĩnh và kinh nghiệm quý báu, sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến và là nguồn cổ vũ lớn lao để thế hệ hôm nay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm vẻ vang, cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.