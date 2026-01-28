Đưa Nghị quyết thành hành động: Xã Nghĩa Trụ tiên phong lan tỏa mô hình chuyển đổi số giáo dục cộng đồng

Phòng STEM và AI học đường được đưa vào sử dụng góp phần thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng như cải cách căn bản giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Các đại biểu tham quan công trình. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Công trình đặt tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Hiệu tích hợp các bộ sản phẩm STEM như robot giao tiếp AI luyện nói và giao tiếp; cánh tay robot thông minh; điều khiển xe tự hành bằng giọng nói; học lập trình qua bộ thiết bị thực hành; trình chiếu mô hình 3D tương tác trực quan sử dụng AI. Đồng thời, học sinh có thể trải nghiệm các ứng dụng AI học đường như Vie Kid – Luyện phát âm tiếng Việt tự nhiên qua trò chuyện AI; Vision Tale – Kể chuyện và tạo video bằng giọng nói; PDraw- biến nét vẽ thành hình động; UNILearn – Nhận biết nhạc, âm thanh bằng AI.

Chị Nguyễn Trần Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Trụ cho biết, công trình “Phòng STEM và AI học đường” được khởi công từ tháng 11/2025 với mục tiêu hướng tới trở thành mô hình điểm cấp tỉnh về giáo dục khoa học - công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu học tập của thanh thiếu niên và người dân địa phương. Phòng học này sẽ cung cấp môi trường trải nghiệm trực tiếp với các bộ sản phẩm STEM và các ứng dụng AI cơ bản, giúp học sinh tiếp cận sớm với khoa học, công nghệ, lập trình và tư duy số một cách tự nhiên, trực quan và mang tính thực hành cao, qua đó tạo hạt nhân lan tỏa mô hình chuyển đổi số giáo dục cộng đồng trên địa bàn.

Phòng Stem & AI học đường tại trường Tiểu học và THCS Tô Hiệu. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên Thiệu Minh Quỳnh khẳng định, công trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, là hoạt động cụ thể, thiết thực của thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa tinh thần, nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống thông qua những sản phẩm cụ thể, hiệu quả. Bên cạnh đó, công trình “Phòng STEM và AI học đường” tạo môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh sớm tiếp cận khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, tư duy sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Công trình thể hiện trách nhiệm và tinh thần tiên phong của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc đồng hành cùng địa phương và ngành giáo dục thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên, cùng với công trình thanh niên của Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Trụ, tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện 134 công trình, phần việc trên địa bàn toàn tỉnh với tổng giá trị gần 5,5 tỷ đồng. Các công trình được triển khai đa dạng về nội dung, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục truyền thống, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ Hưng Yên nhằm hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.