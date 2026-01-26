Đưa Nghị quyết thành hành động: Tuổi trẻ Việt Nam tại LB Nga lan tỏa tinh thần Đại hội

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, hội nghị là dịp để các cơ sở Đoàn, Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên tại LB Nga trình bày sáng kiến hành động, bám sát 5 nội dung trọng tâm do Trung ương Đoàn đề ra, qua đó xác định giải pháp đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn học tập, rèn luyện và hoạt động cộng đồng. Chương trình cũng ghi nhận, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga Mai Tùng Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Phát biểu khai mạc, Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga Mai Tùng Lâm nhấn mạnh, hướng tới thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các tổ chức Đoàn, Hội và đơn vị sinh viên cần triển khai những hoạt động hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, không chỉ trong cộng đồng sinh viên mà còn tới bạn bè quốc tế, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam. Từ tinh thần thành công của Đại hội XIV, sinh viên Việt Nam tại LB Nga cùng quyết tâm đạt nhiều thành tích để tiến tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Đồng hành với các hoạt động của tuổi trẻ, Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tiếp tục có sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao. Phát biểu tại hội nghị, Tham tán, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga Ngô Thị Thu Hoài biểu dương các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên, khẳng định đây là những hoạt động có ý nghĩa, góp phần tạo không khí phấn khởi và sôi nổi, truyền đi thông điệp về tinh thần đoàn kết, một lòng hướng về Đảng, về quê hương, đất nước của tuổi trẻ tại Nga, đây là động lực cho các bạn trẻ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm học tập và nghiên cứu khoa học.

Thay mặt Đảng uỷ, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Ngô Thị Thu Hoài đề nghị các tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục triển khai và mở rộng các đợt sinh hoạt chính trị tới tất cả các đoàn viên, hội viên, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phát huy tinh thần xung kích, tạo dấu ấn qua những việc làm cụ thể, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống.

Đáp lại những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, tại hội nghị, đại diện các dự án sinh viên đã báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch năm 2026, trong đó nhiều chương trình lấy chủ đề Đại hội XIV làm nguồn cảm hứng hành động. Tiêu biểu như Câu lạc bộ “Tiếng Việt Vui” với dự án dạy tiếng Việt cho trẻ em sinh ra tại Nga, hay tổ chức cuộc thi “Em là mầm non của Đảng”; Câu lạc bộ Đồng hành du học Nga triển khai chuỗi hoạt động “Sinh viên và nghiên cứu khoa học”; Câu lạc bộ Đời sống và Hội nhập giới thiệu chương trình “Hành trình theo chân Bác”.

Thay mặt đội ngũ trí thức trẻ, học viên thạc sĩ Trần Anh Tuấn, thành viên Ban Tổ chức Hội nghị, cho biết dù đang trong kỳ thi giữa năm, các sinh viên vẫn theo dõi sát sự kiện trọng đại của đất nước và chủ động tổ chức hội nghị ngay sau khi Đại hội XIV kết thúc để bày tỏ tình cảm, sự hưởng ứng đối với quê hương. Chương trình nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo sinh viên, trong đó nhiều bạn từ các địa phương xa đã về Moskva dự trực tiếp, đồng thời có nhiều đại biểu tham gia theo hình thức trực tuyến.

Cũng trong dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga khi đạt được những thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào thanh niên, góp phần lan tỏa hình ảnh thế hệ trí thức trẻ Việt Nam năng động, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc./