Đưa Nghị quyết thành hành động: Tuổi trẻ Hưng Yên cụ thể hóa bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo

Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Phụ thực hiện công trình con đường bích họa với chiều dài 150m tại Trường Tiểu học Quỳnh Côi nhằm làm đẹp cảnh quan đồng thời là kênh tuyên truyền, giáo dục hiệu quả cho các em học sinh. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Tiên phong đưa công nghệ số hiện đại vào trường học

Những ngày này, cô và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Hiệu (xã Nghĩa Trụ) rất vui mừng khi là đơn vị đầu tiên tiếp nhận Phòng STEM và AI học đường hiện đại do Đoàn Thanh niên xã và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp thực hiện, với giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

Công trình có thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều bộ sản phẩm STEM và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ trực tiếp hoạt động dạy và học. Tại đây, học sinh được trải nghiệm robot giao tiếp AI hỗ trợ luyện nói, giao tiếp; cánh tay robot thông minh; mô hình điều khiển xe tự hành bằng giọng nói; học lập trình thông qua các bộ thiết bị thực hành chuyên dụng; trình chiếu mô hình 3D tương tác trực quan ứng dụng AI.

Phòng học còn tích hợp nhiều ứng dụng AI học đường hiện đại như: Vie Kid - luyện phát âm tiếng Việt tự nhiên thông qua trò chuyện với AI; Vision Tale - kể chuyện và tạo video bằng giọng nói; PDraw - biến nét vẽ thành hình động; UNILearn - nhận biết nhạc và âm thanh bằng AI. Không gian học tập mới đã mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận khoa học - công nghệ theo cách sinh động, trực quan, gắn lý thuyết với thực hành.

Đoàn Thanh niên xã Bắc Đông Quan tổ chức chương trình “Điểm rửa xe gây quỹ” nhằm tạo nguồn kinh phí mua quà tặng các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Lần đầu tiên được tiếp cận robot thông minh và trải nghiệm kính thực tế ảo VR360, em Tô Lê Duy (học sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Hiệu) rất sự hào hứng. Em chia sẻ, việc được trực tiếp trải nghiệm các thiết bị công nghệ hiện đại giúp em thêm yêu thích các môn học khoa học, đặc biệt là công nghệ và lập trình, đồng thời tạo động lực để tự tìm tòi, khám phá những kiến thức mới.

Cô giáo Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Hiệu cho biết, việc đưa vào sử dụng Phòng STEM và AI học đường là bước tiến quan trọng, góp phần thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng như cải cách căn bản giáo dục và đào tạo. Công trình có ý nghĩa thiết thực trong dạy học và chuyển đổi số, giúp khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, kết nối các ứng dụng AI với nội dung học tập, qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Theo chị Nguyễn Trần Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Trụ, Phòng STEM và AI học đường được lên ý tưởng và thiết kế triển khai từ tháng 11/2025, là công trình tiêu biểu của tuổi trẻ địa phương chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Với mục tiêu hướng tới trở thành mô hình điểm cấp tỉnh về giáo dục khoa học - công nghệ, Phòng STEM và AI học đường không chỉ phục vụ học sinh trong trường mà còn mở rộng cho thanh thiếu niên và người dân địa phương, từng bước hình thành hạt nhân lan tỏa mô hình chuyển đổi số giáo dục cộng đồng trên địa bàn. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã và đơn vị liên quan tiếp tục phát triển, hoàn thiện thêm các ứng dụng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục và cộng đồng.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng tinh thần, khát vọng thanh niên

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực giáo dục - công nghệ, tuổi trẻ Hưng Yên triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Tại Trường Tiểu học Quỳnh Côi (xã Quỳnh Phụ), không gian nhà trường trở nên sinh động hơn với tuyến đường bích họa dài 150m do đoàn viên, thanh niên địa phương thực hiện.

Tuyến đường được tô điểm bởi những bức tranh rực rỡ sắc màu, phong phú về nội dung với các chủ đề: Biển đảo quê hương, văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường...

Anh Trần Nam Cao, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Phụ cho biết, công trình được triển khai bằng tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phục vụ đời sống của nhân dân. Tuyến đường bích họa là công trình mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện niềm tin và sự quyết tâm của tuổi trẻ xã Quỳnh Phụ đối với sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời là hành động cụ thể chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp.

Tham gia trực tiếp vẽ tranh cho tuyến đường bích họa, em Vũ Thị Phương, đoàn viên Đoàn Thanh niên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ (xã Quỳnh Phụ) chia sẻ niềm vui và sự tự hào khi được đóng góp công sức trong một công trình ý nghĩa dành cho học sinh Tiểu học. Với Phương, đây không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng quê hương.

Cô giáo Phạm Thanh Xuân, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Quỳnh Côi cho biết, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đều rất phấn khởi khi tiếp nhận tuyến đường bích họa. Không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, mỗi bức tranh còn mang giá trị giáo dục sâu sắc, giúp học sinh thêm yêu quê hương, đất nước, bồi đắp tình yêu hội họa, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ măng non.

Đánh giá về các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng, anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên cho biết, 135 công trình, phần việc do tổ chức Đoàn các cấp thực hiện có tổng giá trị gần 5,5 tỷ đồng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Các công trình tập trung vào giáo dục truyền thống, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội, qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cùng những mục tiêu Đại hội XIV đã đề ra, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên cho biết thêm, thời gian tới, tuổi trẻ Hưng Yên tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những hoạt động thiết thực, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của địa phương. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết bằng các hình thức linh hoạt, hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội giúp đoàn viên, thanh niên hiểu đúng, hiểu sâu và vận dụng hiệu quả nghị quyết vào thực tiễn học tập, lao động, công tác.

Tuổi trẻ Hưng Yên phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tham gia chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và dịch vụ; gắn việc thực hiện các phong trào bằng công trình, phần việc thanh niên cụ thể, có chiều sâu, tạo dấu ấn rõ nét, mang lại hiệu quả lâu dài cho cộng đồng.

Với tinh thần tiên phong, xung kích và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Hưng Yên đang và sẽ góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.