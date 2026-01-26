Đưa Nghị quyết thành hành động: Thanh niên Bắc Ninh thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động thi đua chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN





Phát động chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng nhấn mạnh: Ngày Thanh niên cùng hành động không chỉ là đợt thi đua cao điểm mà còn là dịp để tuổi trẻ Bắc Ninh khẳng định niềm tin sắt son với Đảng, thể hiện quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Tuổi trẻ toàn tỉnh tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xung kích xây dựng quê hương gắn với chuyển đổi số, xây dựng "xã thông minh, thôn số hóa"; hành động vì an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN



Dịp này, các đại biểu cũng thực hiện nghi thức phát động đợt thi đua chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, gắn với việc triển khai Chương trình "Bình dân học vụ số" và cài đặt chữ ký số công cộng cho người dân. Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhân Thắng. Cùng đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khánh thành công trình "Kết nối số - nâng bước em tới trường"; vệ sinh môi trường; thi công, khánh thành các công trình "Thắp sáng đường quê", "Đường cờ Tổ quốc"; khám bệnh, tặng quà và hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại nhà. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN



Hưởng ứng Ngày Thanh niên cùng hành động, trong ngày 26/1, 100% các cơ sở Đoàn trong tỉnh đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, trọng tâm là tổ chức các lớp "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân cài đặt chữ ký số công cộng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 2 triệu chữ ký số, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành địa phương đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu này trong bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) của Chính phủ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực số trong cộng đồng, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ cơ sở.

Các hoạt động Ngày Thanh niên cùng hành động năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bắc Ninh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và an sinh xã hội; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào đời sống bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, giàu ý nghĩa nhân văn.

Trước đó, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nhân Thắng. Hoạt động thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ Bắc Ninh đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.