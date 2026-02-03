Đưa Nghị quyết thành hành động: Tạo sự đồng thuận, chuyển biến thực chất

* Làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung; phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.

Trên cơ sở đó, tỉnh xác định bốn trụ cột phát triển chủ yếu gồm: Năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh. Các chỉ tiêu kinh tế–xã hội được lượng hóa rõ ràng như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9–10%/năm; giai đoạn 2026–2030, thu ngân sách đạt 75–80 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 500 –520 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030, GRDP theo giá hiện hành đạt 227–238 nghìn tỷ đồng; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 15–20%; GRDP bình quân đầu người đạt 137–145 triệu đồng.

Đảng viên Cao Lệ Hằng, người dân tộc Rục (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) kỳ vọng vào những thay đổi thực chất sau thành công Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo nền tảng để tăng tốc phát triển trong cả nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị xác định kiên định, nhất quán với con đường phát triển đã lựa chọn, tập trung hành động quyết liệt, làm đến nơi đến chốn, trong đó lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ tỉnh sẽ khẩn trương tổ chức đợt quán triệt, triển khai nghị quyết một cách sâu rộng, đồng bộ đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc quán triệt không chỉ dừng lại ở học tập Nghị quyết mà phải làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những định hướng lớn của nhiệm kỳ mới; từ đó cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp với từng ngành, từng địa phương.



Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, điều quan trọng là phải bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, “cực tăng trưởng” không thể hình thành chỉ từ các văn kiện hay Nghị quyết mà phải được tạo dựng bằng tư duy đổi mới, bằng kỷ luật hành động, bằng sự đồng thuận xã hội và bằng những công trình, dự án, mô hình phát triển cụ thể, hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải gắn chặt với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Song song đó, tỉnh Quảng Trị chú trọng kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị–xã hội trong việc vận động, tập hợp quần chúng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

* Kỳ vọng vào những chuyển biến thực chất

Quán triệt tinh thần phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội lần thứ XIV: “Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, có chuyển biến thực chất; để nhân dân thấy, nhân dân tin, nhân dân ủng hộ, nhân dân đồng hành và nhân dân thụ hưởng”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đang quyết tâm biến tiềm năng thành lợi thế, biến lợi thế thành động lực, biến khát vọng thành hiện thực.

Song song với nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân được xem là yếu tố then chốt để Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đi vào cuộc sống. Từ cơ sở, nhiều đảng viên và người dân bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những chủ trương, chính sách mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, sau Đại hội XIV của Đảng, tỉnh sẽ cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình hành động sát thực tiễn. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Đảng viên Cao Lệ Hằng, người dân tộc Rục (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) cho biết, Đại hội Đảng lần này mang lại cho em nhiều kỳ vọng về những chính sách thiết thực giúp đồng bào vùng khó khăn thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, điều em mong mỏi nhất là Đảng tiếp tục có những chủ trương tạo sinh kế ổn định cho người dân, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà giúp bà con có điều kiện tự vươn lên trong cuộc sống lâu dài.

Theo sinh viên Cao Lệ Hằng, bên cạnh sinh kế, các dịch vụ y tế cơ sở cần được quan tâm đầu tư hơn nữa, nhất là đối với trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế tại địa phương vẫn còn nhiều trẻ suy dinh dưỡng và mắc các bệnh liên quan đến điều kiện sinh hoạt. Do đó, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ em, chính là chăm lo cho tương lai của cộng đồng. Nếu sức khỏe được bảo đảm, bà con mới yên tâm lao động, học tập và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, vấn đề giáo dục cũng được sinh viên Cao Lệ Hằng đặc biệt quan tâm. Theo Hằng, nâng cao dân trí thông qua giáo dục là con đường bền vững nhất để giúp đồng bào thoát nghèo. Sinh viên Cao Lệ Hằng mong muốn con em đồng bào Rục sẽ được tạo điều kiện đến trường, được học cao hơn và sau khi học xong có cơ hội việc làm ổn định. Khi đó, chất lượng cuộc sống của cả cộng đồng sẽ từng bước được nâng lên.

Là một đảng viên trẻ, chị Cao Lệ Hằng xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện và cống hiến. Trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã quyết tâm không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nếu có cơ hội trở về công tác, giảng dạy tại địa phương, em Cao Lệ Hằng nguyện phấn đấu trở thành một giáo viên, một đảng viên gương mẫu, góp phần giáo dục, định hướng và tạo động lực cho thế hệ trẻ noi theo.

Bên cạnh đó, sinh viên Cao Lệ Hằng cho biết sẽ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng địa phương xây dựng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm từng bước nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống cho bà con.

Đảng viên Đinh Minh Tử (phường Đồng Hới, Quảng Trị) cho rằng, Đại hội Đảng lần thứ XIV thể hiện rõ sự hội tụ giữa ý Đảng và lòng dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân từ miền xuôi đến miền ngược đều gửi gắm tâm tư, nguyện vọng vào các đại biểu dự Đại hội. Những định hướng lớn đã được thông qua trong Nghị quyết chính là kết tinh của trí tuệ tập thể và khát vọng phát triển của toàn dân tộc.

Ông Đinh Minh Tử bày tỏ tin tưởng việc các đại biểu Đại hội lựa chọn những cán bộ có tâm, có đức, có tầm vào Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Đinh Minh Tử kỳ vọng, thành công của Đại hội lần này sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và ngang tầm với thời đại.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới mạnh mẽ, Quảng Trị đang từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng mới năng động, có bản sắc và có trách nhiệm của khu vực miền Trung, góp phần cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của hòa bình, độc lập, phồn vinh và hạnh phúc./.