Đưa Nghị quyết thành hành động: Tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ với Đảng Cộng sản Argentina

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Jorge Kneneyss trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Argentina. Ảnh: Diệu Hương - PV TTXVN tại Argentina

Ông Jorge Kneneyss nhấn mạnh Đại hội XIV là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông, việc Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV là minh chứng cho sự kế thừa, ổn định và phát triển trong công tác lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam vào đường lối mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina cho rằng những kết quả đạt được của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, đã khẳng định vai trò trung tâm và quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo công cuộc Đổi mới. Ông Jorge Kneneyss đánh giá cao định hướng tiếp tục xây dựng nền kinh tế năng động, hiện đại, gắn với chuyển đổi số, phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, như được nêu trong các định hướng lớn của Đại hội XIV.

Theo ông Jorge Kneneyss, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động sâu sắc, việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, là hướng đi đúng đắn, giúp Việt Nam tiếp tục nâng cao vị thế trên trường quốc tế và cải thiện đời sống của người dân trong tương lai.

Đề cập quan hệ giữa hai Đảng, ông Jorge Kneneyss khẳng định Đảng Cộng sản Argentina và Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong nhiều thập kỷ. Ông tin tưởng các nghị quyết của Đại hội XIV sẽ tạo thêm động lực mới để tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và phát triển đất nước, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai tổ chức chính trị.

Nhân dịp này, ông Jorge Kneneyss cũng giới thiệu phòng đọc về Việt Nam tại trụ sở Đảng Cộng sản Argentina, nơi lưu giữ nhiều ấn phẩm, tài liệu và tác phẩm nghệ thuật liên quan đến lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của Việt Nam. Ông cho biết Đảng Cộng sản Argentina sẵn sàng tiếp tục phổ biến rộng rãi Nghị quyết Đại hội XIV và thông tin về kỳ Đại hội này, qua đó giúp nhân dân Argentina hiểu rõ hơn về những thành tựu và định hướng phát triển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.