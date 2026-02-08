Đưa Nghị quyết thành hành động: "Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” để nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

“Dân là gốc” - cội nguồn sức mạnh của dân tộc

Theo bà Đỗ Thu Hương, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, thông điệp “Dân là gốc: Thước đo của mọi quyết sách” được khẳng định trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, vừa có tính kế thừa lịch sử, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược cho tương lai.

Bà Đỗ Thu Hương dẫn chứng, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, bài học “lấy dân làm gốc” luôn là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Từ tư tưởng “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc” của cha ông, đến tư tưởng Hồ Chí Minh coi nhân dân là chủ thể tối cao của cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: mọi thắng lợi của cách mạng đều bắt nguồn từ nhân dân.

Trong kỷ nguyên mới, “dân là gốc” không chỉ được hiểu như một nguyên lý đạo lý hay khẩu hiệu chính trị, mà phải được cụ thể hóa thành triết lý phát triển và chuẩn mực hành động của toàn bộ hệ thống chính trị. Khi trình độ dân trí ngày càng cao, xã hội ngày càng đa dạng lợi ích và nhu cầu thì việc đặt nhân dân vào vị trí trung tâm không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sống còn để bảo đảm tính chính danh và hiệu quả của quyền lực. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình.

Theo bà Đỗ Thu Hương, điểm nhấn mang tính đột phá của thông điệp nằm ở vế sau: “Thước đo của mọi quyết sách”. Đây là sự chuyển hóa căn bản từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy đánh giá chính sách bằng đời sống nhân dân. Việc lấy nhân dân làm thước đo chính là cách tiếp cận hiện đại, khoa học và nhân văn, phù hợp với yêu cầu quản trị quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi số sâu rộng. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông điệp “Dân là gốc” có ý nghĩa định hướng căn bản.

Nhà nước pháp quyền không chỉ là nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, mà còn là nhà nước phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu tối thượng. Ngoài ra, thông điệp “Thước đo của mọi quyết sách” cũng là lời nhắc nhở sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong bối cảnh mới, cán bộ không chỉ cần làm việc “đúng quy trình”, mà còn phải đúng với lòng dân, phải biết "lấy hạnh phúc của nhân dân làm chuẩn mực cao nhất"; đồng thời dám chịu trách nhiệm, dám đứng mũi chịu sào trước những nhiệm vụ khó. Chỉ khi mỗi cán bộ thực sự đặt mình trong đời sống của nhân dân thì quyết sách mới có sức sống và niềm tin xã hội mới được bồi đắp. Khi người dân nhìn thấy cán bộ hành động bằng sự công tâm, hiệu quả và tận tụy, niềm tin xã hội sẽ được bồi đắp và đó chính là nền móng bền vững nhất cho mọi thắng lợi.

Kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam không chỉ là kỷ nguyên của tăng trưởng kinh tế, mà là kỷ nguyên của phát triển bao trùm, bền vững và nhân văn. Trong bối cảnh đất nước đứng trước những vận hội lớn và thách thức đan xen, việc khẳng định nhân dân là gốc và là thước đo của mọi quyết sách không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là lựa chọn chiến lược đúng đắn. Đó chính là con đường để củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo đảm cho sự phát triển bền vững, trường tồn của đất nước.

“Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” để nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Ông Lê Hồng Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi chuyển mạnh từ ban hành chủ trương sang quản trị thực thi. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ là định hướng lý luận, mà là “cẩm nang hành động”, với phương châm xuyên suốt: Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng - biểu hiện tập trung của trách nhiệm nêu gương và khẳng định đây là lời cam kết chính trị rất rõ ràng của Đảng trước nhân dân.

“Nói ít” là yêu cầu đối với tác phong lãnh đạo khoa học, khiêm tốn, thận trọng. Cán bộ, đảng viên nêu gương không nói chung chung, không hô hào khẩu hiệu, mà phát biểu ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và cam kết kết quả cụ thể.

Trong khi đó, “làm nhiều” thể hiện tinh thần dấn thân, gương mẫu trong hành động. Cán bộ nêu gương là người đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ khó, việc mới; sâu sát cơ sở, quyết liệt trong chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Kết quả công việc, hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng của nhân dân là thước đo khách quan đối với mức độ nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

“Làm đến cùng” là yêu cầu cao nhất của trách nhiệm nêu gương. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả cuối cùng; kiên quyết khắc phục tình trạng làm việc nửa vời, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Mọi chủ trương, nhiệm vụ phải được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện.

Ông Lê Hồng Việt cho biết, với đặc thù là xã vùng 135, xã Kiến Thiết có tới 87% là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kiến Thiết đã xác định rõ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an sinh phải dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do vậy, xã đã kết hợp hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia với sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức xã hội.

Thời gian qua, xã Kiến Thiết đã huy động xã hội hóa để xây dựng 2 cây cầu dân sinh tại thôn Năm Bó và Khau Làng; xây dựng 3 nhà hạnh phúc cho trẻ mồ côi tại thôn Làng Làm, Khuổi Cằn và Làng Un; làm 1 nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công tại thôn Làng Lan và trên 500m đường bê tông nông thôn tại thôn Lũng Quân và Nặm Bó. Dự kiến trước ngày diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã sẽ tiếp tục khởi công xây dựng thêm 2 cây cầu dân sinh. Từ những kết quả trên, phương châm “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” đã mang lại hiệu quả thiết thực, khẳng định quyết tâm “làm đến cùng” trong quá trình tổ chức thực hiện để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.