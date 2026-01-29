Đưa Nghị quyết thành hành động: Nâng cao hiệu quả giám sát gắn với trách nhiệm giải trình

Chủ tịch HĐND thành phố Huế Lê Trường Lưu cho biết, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua, thành phố Huế vẫn đối mặt với nhiều hạn chế, thách thức. Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; các ngành kinh tế mũi nhọn và hệ thống hạ tầng phát triển chưa đồng bộ; công tác quy hoạch, quản lý đô thị còn chậm. Đầu tư cho văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; cải cách hành chính còn bất cập; tình hình quốc phòng - an ninh tiềm ẩn yếu tố phức tạp, trong khi công tác dự báo có thời điểm chưa kịp thời. Chủ tịch HĐND thành phố Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Từ thực tiễn nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thành phố Huế rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng, có ý nghĩa cho nhiệm kỳ tới và sự phát triển lâu dài của thành phố. Trọng tâm là quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, ban hành nghị quyết theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan. Phó Chủ tịch UBND Phan Quý Phương trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Bên cạnh đó, HĐND thành phố xác định nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát gắn với trách nhiệm giải trình; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thành phố Huế đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, tạo nền móng thể chế, niềm tin và động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố Huế. Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 40 kỳ họp, ban hành 799 nghị quyết theo thẩm quyền, kịp thời tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng đi vào chiều sâu với 40 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, công khai, góp phần nâng cao trách nhiệm của các chức danh do HĐND bầu.

Tại hội nghị, đại diện UBND, Ủy ban MTTQ, Sở Tư pháp thành phố cùng các ban, tổ đại biểu của HĐND thành phố Huế đã trình bày các tham luận. Qua đó, phân tích, đánh giá vai trò của HĐND thành phố trong công tác giám sát, phối hợp và tham mưu chính sách; khẳng định những đóng góp tích cực của HĐND đối với công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ qua. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, góp phần giữ ổn định tình hình, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, bảo đảm giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật.

Dịp này, 9 tập thể và 28 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Huế tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND thành phố./.